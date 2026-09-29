España despliega tres helicópteros NH90 en Rumanía para ayudar a los cazas F18 a luchar contra los drones rusos

Las Fuerzas Armadas españolas han reforzado su despliegue en Rumanía con el envío de tres helicópteros NH-90 Lobo del Ejército del Aire y el Espacio, que se incorporan al tramo final de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN. Su llegada amplía las capacidades que España tiene desplegadas en la base aérea Mihail Kogalniceanu (Conztanza) y que estaba compuesta por siete cazas F18 del Ala 12(Torrejón de Ardoz) y un avión A400M del Ala 31 (Zaragoza).

Los tres aparatos están ya en la instalación rumana, según han confirmado fuentes del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a Servimedia. Se trata de la primera vez que estos helicópteros, que pertenecen, al Ala 49 (Cuatro Vientos) despliegan en el flanco Este de la Alianza Atlántica. Su cometido será participar en la lucha contra sistemas aéreos no tripulados, una amenaza creciente por las incursiones de drones.

El despliegue se integra en la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN. El contingente español, dirigido por el teniente coronel Alberto Borja Calvo López, está compuesto por cerca de 200 militares. Incluye personal de mando, operaciones, tripulaciones, mantenimiento, logística, protección de la fuerza, comunicaciones, sanidad, asesoramiento jurídico, administración, seguridad y apoyo general.

La presencia española no se limita a los militares establecidos en la base. Tres controladores de interceptación y un operador Link 16 desarrollan sus cometidos desde el Control and Reporting Centre de Balotesti, en Bucarest. Desde allí contribuyen a integrar el contingente nacional en la arquitectura aliada de mando y control aéreo. El sistema permite coordinar las actuaciones españolas con la estructura de defensa aérea desplegada por la Alianza.

La necesidad de estas capacidades se ha hecho evidente durante las últimas semanas, con varias alertas Alpha Scramble por la aproximación de drones rusos al espacio aéreo rumano. La última se produjo la pasada madrugada, cuando se detectó un objetivo aéreo al norte de Isaccea, cerca de la frontera fluvial con Ucrania. Dos F-18 españoles despegaron para monitorizar la situación mientras las autoridades rumanas activaban avisos a la población.