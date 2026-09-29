La industria de defensa refuerza su capacidad productiva en España para ganar peso en Europa

La industria de defensa española está acelerando sus planes de expansión industrial y tecnológica en distintos puntos del país ante el aumento de la inversión en defensa y la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de nuevas capacidades.

A principios de septiembre, el Consejo de Ministros autorizó 1.483 millones de euros para financiar la participación del Ministerio de Industria en los 14 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM), que se estima que podría movilizar hasta 32.000 millones de euros y cuyo horizonte de financiación se extiende hasta 2032.

Los programas abarcarían ámbitos estratégicos como la aviación de combate, las comunicaciones seguras, la defensa aérea, los sistemas de misiles, las capacidades navales y los helicópteros. Su desarrollo tiene como objetivo proporcionar nuevas capacidades a las Fuerzas Armadas y modernizar las existentes, al tiempo que impulsa la base industrial y tecnológica de defensa española.

En este contexto, varias compañías han anunciado en los últimos meses nuevos proyectos industriales. Entre ellos figura Indra, que este verano anunció una nueva fábrica de vehículos militares en Puentes de García Rodríguez (La Coruña), que se sumará a la planta de Gijón y a una tercera instalación actualmente en proceso de selección dentro del denominado Corredor Norte. La compañía prevé "triplicar" su huella industrial hasta superar los 140.000 metros cuadrados y está impulsando nuevos corredores industriales también en el centro y sur de España, con el objetivo de reforzar la colaboración con pymes, startups, universidades y centros tecnológicos.

Por su parte, Urovesa está ejecutando un plan de expansión de más de 50 millones de euros para ampliar sus instalaciones en Galicia, con más de 100.000 metros cuadrados de nueva superficie industrial y una nueva línea de montaje del vehículo táctico Vamtac AX4, cuya producción en serie está prevista para 2027.

Asimismo, Escribano (EM&E) anunció este año la construcción de la que será su mayor planta de producción hasta la fecha en Alovera (Guadalajara), unas instalaciones de 42.000 metros cuadrados impulsadas mediante una inversión de 50 millones de euros. Grupo Oesía también está avanzando en la ampliación y modernización de su centro tecnológico de Valdepeñas (Ciudad Real), sede de Tecnobit, con una inversión de 20 millones de euros. El proyecto duplicará la superficie de las instalaciones y permitirá triplicar su capacidad productiva.

Desde la Fundación Feindef subrayan el impulso que está tomando el sector y la oportunidad de reforzar su posición en Europa: "Las inversiones que estamos viendo en nuevas instalaciones, tecnología y capacidad de producción muestran que la industria española de defensa está dando un paso importante. Este esfuerzo debe traducirse en capacidades para nuestras Fuerzas Armadas y en una mayor participación de nuestras empresas en los programas europeos de defensa. También refleja la confianza del sector en su potencial y su voluntad de seguir creciendo desde España, en colaboración con nuestros socios y aliados".