NVLS lleva al Foro 2E+I Ejército 35 sus capacidades de élite en visión nocturna para el combatiente

NVLS participará como expositor y patrocinador en la IX edición del Foro 2E+I Ejército 35, que se celebrará los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el Museo del Ejército y la Academia de Infantería de Toledo. La compañía, integrada en el Grupo Exosens, mostrará allí parte de su catálogo de visión nocturna y pondrá el foco en tecnologías orientadas a las necesidades operativas actuales.

Entre las novedades destacará la Anvis F1, última evolución de las gafas de visión nocturna destinadas a pilotos. El sistema responde a la actualización de las primeras unidades entregadas a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) en 2003. Incorpora un objetivo ultrarrápido con apertura máxima de f/1.0, diseñado para facilitar la operación en condiciones de muy baja luminosidad, correspondientes a niveles de noche 4 y 5.

Las Anvis F1 incorporan además mejoras en el DRI, la ganancia y el contraste, junto con un nuevo diseño mecánico basado en un sistema de rodillo que facilita el ajuste por parte del usuario. El tubo intensificador 5G de Exosens proporciona un factor de mérito (FOM) superior a 2800, además de una ganancia y un contraste elevados. Estas prestaciones buscan mejorar la percepción del entorno durante las operaciones aéreas nocturnas.

NVLS exhibirá también el Minimus Mono 50 y el Minimus Bino 50, dos sistemas de la Serie CORE que ya equipan al Ejército de Tierra. El monocular ofrece un campo de visión de 50 grados, alta resolución, baja distorsión y mayor captación de luz, además de poder emplearse sobre arma, casco, cabeza o manualmente. El Bino 50 combina ese campo visual con un formato compacto y robusto para distintos escenarios.