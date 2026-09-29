¿Sabotaje de Rusia? Estonia acusa a Moscú de estar detrás de un incendio intencionado en su principal empresa de defensa

La madrugada del 15 de agosto se desató un incendio en una de las sedes de Milren Robotics, una empresa estona de defensa que se ha convertido en uno de los referentes europeos en la fabricación de drones terrestres o UGV. Los bomberos apagaron el fuego en el edificio, en el distrito de Lasnamäe, pero advirtieron a la Fiscalía de que el fuego había sido provocado, razón por la que el Ministerio Público abrió una investigación.

De una investigación por un incendio provocado se ha pasado a una acusación directa contra Moscú. El Servicio de Seguridad Interior de Estonia, KAPO, sostiene que el fuego fue un acto de sabotaje deliberadamente preparado y encargado por los servicios de seguridad rusos. El Gobierno estonio ha hecho pública esta conclusión en las últimas horas, después de semanas de pesquisas y de la detención de tres sospechosos en la vecina Letonia.

Los tres detenidos son ciudadanos letones y fueron arrestados por el Servicio de Seguridad del Estado de Letonia entre el 17 y el 18 de agosto. Los agentes registraron siete lugares vinculados a ellos, incluidos domicilios y vehículos, y se incautaron de numerosos dispositivos y objetos que podrían haber sido utilizados para provocar el incendio. La investigación letona se inició al día siguiente del ataque y se desarrolló junto a Estonia.

Los sospechosos fueron posteriormente entregados a las autoridades estonias y quedaron bajo custodia. La Fiscalía había señalado inicialmente que se investigaban toda la hipótesis, incluida la posibilidad de un sabotaje. La información publicada por las autoridades letonas confirma que los investigados están acusados de daños intencionados mediante incendio y de prestar ayuda a un Estado extranjero en una acción dirigida contra otro país, aunque la calificación puede modificarse.

Milrem Robotics fabrica sistemas terrestres no tripulados para el ámbito militar, entre ellos el THeMIS, un vehículo que ha sido suministrado a Ucrania. La empresa forma parte de una industria de defensa que Tallin considera estratégica y que ha quedado estrechamente vinculada al apoyo europeo a Kiev. Según la investigación difundida hasta ahora, el incendio no provocó víctimas y fue controlado rápidamente por los servicios de emergencia.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, y el jefe de KAPO, Margo Palloson, presentan el episodio como parte de una amenaza más amplia de operaciones encubiertas rusas en Europa. Tallin sostiene que Moscú recurre al sabotaje y a otras acciones híbridas para intimidar a los países que respaldan a Ucrania. El Gobierno estonio ha convocado además al representante diplomático ruso para trasladarle formalmente su protesta por el ataque.

Rusia rechaza la acusación. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha calificado de infundadas las afirmaciones estonias y ha negado que guarden relación con la realidad. Estonia no ha difundido públicamente todos los elementos de inteligencia utilizados para atribuir el encargo a los servicios rusos. Por ello, la responsabilidad que Tallin atribuye a Moscú debe distinguirse de los hechos ya documentados sobre el incendio y las detenciones.