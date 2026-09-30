Boeing recibe 17.500 millones para desarrollar F/A-XX, el segundo programa de caza de sexta generación para EEUU

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha adjudicado a Boeing un contrato valorado en 20.000 millones de dólares, unos 17.500 millones de euros, para el desarrollo de un nuevo caza de sexta generación denominado F/A-XX. El acuerdo incluye además varias aeronaves de prueba destinadas a ensayos en tierra, evaluaciones de aeronavegabilidad y comprobaciones de sistemas e integración de armamento.

El F/A-XX será el nuevo caza de ataque embarcado de la Armada estadounidense y está llamado a ampliar la proyección de poder desde sus portaaviones. El aparato proporcionará mayor alcance operativo a la flota y estará diseñado para trabajar junto a aeronaves tripuladas y no tripuladas. Entre estas últimas figuran los Collaborative Combat Aircraft (CCA), cuya capacidad podrá verse incrementada mediante la cooperación con el nuevo caza.

La adjudicación convierte a Boeing en el fabricante de los dos programas estadounidenses de cazas de sexta generación. La compañía ya había sido seleccionada para desarrollar el F-47 de la Fuerza Aérea, dentro del programa Next Generation Air Dominance. El nuevo contrato del F/A-XX supone así una segunda victoria estratégica frente a sus competidores y sitúa a Boeing como proveedor de referencia para la futura aviación de combate estadounidense.

El nuevo avión sustituirá progresivamente a los F/A-18E/F Super Hornet y a los EA-18G Growler de la Armada, mientras está previsto que opere junto a los F-35C. El programa pretende incorporar una arquitectura abierta de sistemas de misión y nuevas capacidades para actuar en entornos de combate altamente disputados. Su desarrollo forma parte del esfuerzo estadounidense por mantener el alcance y la superioridad aérea frente a amenazas futuras.

La Armada ha incluido en el contrato varios ejemplares destinados a las distintas fases de pruebas, desde los ensayos estructurales y de aeronavegabilidad hasta la evaluación de sistemas y la integración de armas. Boeing ha preparado además nuevas instalaciones para afrontar la fabricación de sus programas avanzados. En San Luis, Misuri, continúa la construcción de una planta de fabricación segura que permitirá producir estos sistemas de nueva generación.

El anuncio se ha producido después de meses de incertidumbre sobre el calendario del F/A-XX y tras una competición en la que Boeing se ha impuesto a Northrop Grumman, mientras Lockheed Martin había abandonado previamente la pugna. El programa refuerza la apuesta de Washington por una nueva generación de aviones de combate conectados con sistemas no tripulados y destinados a ampliar las capacidades de sus fuerzas aéreas y navales.