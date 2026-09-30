China extiende su presencia militar fija en el sudeste asiático con una base aérea en Laos

China ha puesto en funcionamiento en Laos un nuevo Centro Conjunto de Apoyo y Entrenamiento y una Academia de Aviación de la Amistad China-Laos. Ambas instalaciones están situadas en el aeropuerto de Ban Keun y serán mantenidas y operadas conjuntamente por los dos países. Pekín asegura que su misión es reforzar la formación de los pilotos de la fuerza aérea laosiana y contribuir a la cooperación militar bilateral.

La apertura se produjo este martes 29 de septiembre, según anunció el Ministerio de Defensa chino, coincidiendo con el cierre de un ejercicio conjunto de rescate médico humanitario. Las maniobras simularon una operación internacional tras el paso de un supertifón y sirvieron para exhibir la creciente coordinación entre ambos ejércitos. La nueva infraestructura añade ahora una dimensión permanente a unos vínculos militares que Pekín lleva años ampliando.

China ha evitado presentar el complejo como una instalación exclusivamente china. Su Ministerio de Defensa subraya que las dos instituciones serán gestionadas conjuntamente y que sus actividades respetarán las leyes nacionales, el Derecho Internacional y las prácticas habituales. Pekín insiste además en que el centro «no está dirigido contra terceros» y que pretende profundizar la cooperación práctica entre ambos ejércitos y mantener la estabilidad regional.

La declaración oficial no precisa cuántos militares chinos trabajarán en Ban Keun, qué aeronaves operarán desde el aeropuerto ni qué equipos permanecerán allí. Tampoco se ha detallado el número de efectivos chinos desplegados de forma permanente o rotatoria.

El movimiento amplía la reducida red de instalaciones militares chinas fuera de sus fronteras. Pekín dispone desde 2017 de una base logística en Yibuti y, desde 2025, de un centro conjunto de entrenamiento y apoyo en la base naval de Ream, en Camboya. En esta última también se construyó un muelle con capacidad para buques de guerra, incluidos portaaviones, según informaciones publicadas sobre las instalaciones.

La ubicación de Ban Keun da además relevancia regional al proyecto. Laos ocupa una posición estratégica en el corazón continental del sudeste asiático y mantiene fronteras con China, Vietnam, Tailandia, Myanmar y Camboya. Para Pekín, disponer de infraestructura militar conjunta en territorio laosiano facilita los intercambios, la formación y el apoyo logístico con un socio estrechamente vinculado a China, aunque la naturaleza futura de ese apoyo sigue sin conocerse.

La nueva instalación también encaja en una relación militar que ya incluye ejercicios conjuntos y programas de formación. Laos mantiene asimismo cooperación de defensa con otros países, entre ellos Rusia, pero su dependencia económica y sus estrechos vínculos políticos con China han convertido a Pekín en un socio especialmente relevante. La academia permitirá concentrar en territorio laosiano una parte del entrenamiento de sus pilotos, en lugar de recurrir únicamente a centros extranjeros.