El Gobierno destina casi 170 millones a las Fuerzas Armadas: munición de artillería, misiles, ametralladoras pesadas…

El Gobierno sigue aprobando contratos y partidas destinadas al sostenimiento de las Fuerzas Armadas españolas. Todo ello a espera de que se terminen de lanzar los nuevos Programas Especiales de Armamento (PEM) de 2026, cuyos decretos se filtraron hace meses. En la última reunión del Consejo de Ministros se han aprobado varios contratos por un importe de casi 170 millones de euros.

El contrato con el importe más cuantioso, 46,26 millones de euros, está destinado a la compra de munición de artillería de campaña de 155 milímetros para cubrir las necesidades de las brigadas mecanizadas y acorazadas del Ejército de Tierra. Un stock que debe servir tanto para las prácticas de tiro habituales como para compromisos internaciones derivados de la Fuerza de Respuesta de la OTAN. El contrato tiene una duración de cuatro años prorrogable otros dos.

El segundo contrato por cuantía es el destinado a la adquisición de misiles superficie-aire de última generación Standard SM-2 IIICU para las fragatas F100 de la Armada. Se trata de sistemas de defensa activa de medio alcance que contribuirán de manera esencial a la defensa aérea de estos buques de la Armada. El importe total del contrato asciende a 42,57 millones de euros.

El Gobierno ha aprobado la compra de materiales de repuesto para el mantenimiento integral de la familia de vehículos BMR/VEC (Blindado Medio sobre Ruedas / Vehículos de Exploración de Caballería) del Ejército de Tierra. Dos tipos de vehículos ya veteranos que toca mantener a la espera de la entrada en servicio de los 8x8 Dragón. El contrato, que tiene un duración de cuatro años prorrogable por otros dos, tiene una cuantía de 39,33 millones de euros.

El cuarto contrato aprobado por el Ejecutivo está destinado a la compra de ametralladoras pesadas destinadas tanto a las unidades que participan en las misiones en el exterior como a las unidades que permanecen en territorio nacional adiestrándose según sus obligaciones. El contrato tiene una duración de una duración de tres años, con posibilidad de prórroga por dos años más, y un importe de 22,68 millones de euros.

El quinto y último contrato que ha recibido luz verde en el Consejo de Ministros está destinado a la compra de repuestos, piezas y otros materiales destinados al apoyo logístico, soporte técnico y de ingeniería de los helicópteros multipropósito MH-60R de la Armada. El contrato no tiene un espacio temporal definido y está dotado con un presupuesto de 17,53 millones de euros.

También se han aprobado otras dos decisiones más. La primera ha sido autorizar al Organismo Autónomo Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS O. A.) la celebración del concierto para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios del mismo (militares en situación de retiro, reserva y activo) que opten por recibirla a través de entidades de seguro, durante el año 2027.

La otra decisión, que ha sido tomada por el Ministerio de Industria, ha sido modificar el real decreto 1008/2022 que regula la concesión directo de un préstamo a Airbus para el desarrollo del programa del RPAS Euromale. El Gobierno considera necesario adaptar el esquema de financiación a los ritmos reales de ejecución del proyecto, que actualmente se extiende hasta 2030, y que son más lentos de lo inicialmente previstos.