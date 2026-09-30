Estados Unidos retira a sus militares de Irak tras más de dos décadas en el país

Las fuerzas estadounidenses tienen previsto abandonar sus últimas bases en Irak este miércoles, poniendo fin a más de dos décadas de presencia militar en el país. La retirada, acordada en 2024 durante la presidencia de Joe Biden y ejecutada ahora por la Administración de Donald Trump, es recibida como una victoria por Irán y sus grupos aliados, mientras las autoridades iraquíes advierten de los riesgos que puede generar el vacío que dejarían las tropas estadounidenses.

Estados Unidos invadió Irak en 2003 para derrocar al presidente Sadam Husein. Tras la caída del régimen, Washington mantuvo una presencia militar durante años mientras las fuerzas estadounidenses combatían la insurgencia y apoyaban la creación de un nuevo sistema político dirigido por fuerzas chiíes. Las tropas estadounidenses se retiraron a finales de 2011, pero regresaron menos de tres años después para colaborar con las fuerzas iraquíes en la lucha contra el Estado Islámico. Entre 2014 y 2017, la coalición internacional participó en la ofensiva que permitió recuperar los territorios controlados por la organización yihadista, que llegó a dominar aproximadamente un tercio de Irak. Durante las más de dos décadas de operaciones militares estadounidenses en el país murieron unos 4.500 estadounidenses.

Así, según ha adelantado Reuters, este miércoles las fuerzas de EEUU pretenden abandonar sus bases en Irak.

El país ha mantenido durante los últimos años relaciones políticas y militares tanto con Estados Unidos como con Irán. La rivalidad entre ambos países ha convertido en ocasiones el territorio iraquí en escenario de enfrentamientos indirectos. La retirada estadounidense se interpreta en Teherán como un avance para su denominada "red de resistencia", formada por grupos armados aliados en distintos países de Oriente Medio. Amir Hayat Moqaddam, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, afirmó que la seguridad duradera se mantendrá en Irak una vez que Estados Unidos abandone el país y la región.

Por su parte, Abu Mojtaba al-Yasiri, comandante de la Resistencia Islámica en Irak, ha calificado la retirada de "victoria histórica" para los grupos de resistencia islámica iraquíes y ha asegurado que el 30 de septiembre marcará el final de una etapa.

Vacío de poder

Según la información que ha trasladado Reuters, consideran que el momento de la retirada plantea dudas sobre la capacidad del país para asumir por completo las funciones que desempeñaban las fuerzas estadounidenses. Abdulrahman al-Zobaie, dirigente tribal suní de Faluya, ha defendido que Irak todavía no estaría preparado para asumir por completo la seguridad y ha advertido del riesgo de que la salida genere un vacío de poder.

Estados Unidos mató en 2020 al comandante iraní Qasem Soleimani en un ataque cerca del aeropuerto de Bagdad. Posteriormente, grupos aliados de Irán lanzaron ataques contra posiciones estadounidenses en Irak, algunos de los cuales provocaron represalias de Washington.

La salida estadounidense también preocupa a responsables de seguridad de Irak y de la región autónoma del Kurdistán por la posibilidad de que el Estado Islámico aproveche la reducción de capacidades internacionales. Aunque la organización perdió el territorio que controlaba hace casi una década, mantiene células durmientes en diferentes zonas del país.

El comandante kurdo Sirwan Barzani ha afirmado que la retirada puede afectar a las capacidades de inteligencia, logística y uso de drones que proporcionaban las fuerzas estadounidenses. Así, las fuerzas kurdas han detectado movimientos de células del Estado Islámico durante las últimas semanas. Las fuerzas de seguridad iraquíes también han informado de que una supuesta célula del grupo estaba preparando atentados suicidas coincidiendo con la retirada internacional.