Grupo Oesía muestra sus capacidades tecnológicas para la defensa terrestre en el Foro 2E+I Ejército 35

Grupo Oesía ha participado este miércoles en la IX edición del Foro 2E+I Ejército 35, que se ha celebrado en Toledo bajo el lema "Capacidades diferenciales para la Fuerza posible". El encuentro, impulsado por el Ejército de Tierra y dirigido por el Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE), ha reunido a representantes militares, empresas, universidades y centros tecnológicos para analizar las capacidades necesarias para los futuros escenarios operativos.

La compañía ha acudido al foro bajo el concepto "Innovación posible y soberana para la ventaja en la misión" y ha presentado una selección de tecnologías propias destinadas a responder a diferentes necesidades de la defensa terrestre. Su espacio expositivo ha incluido soluciones relacionadas con las comunicaciones satelitales, la navegación y el control de plataformas no tripuladas, así como sistemas de comunicaciones seguras, tres ámbitos considerados estratégicos para las operaciones actuales.

Entre las capacidades mostradas han destacado Foldsat, los sistemas de autopiloto y los desarrollos Cerberus y Ermes. Grupo Oesía ha integrado estas tecnologías en una representación de escenario táctico que ha permitido mostrar de manera conjunta sus posibilidades. La demostración ha puesto el foco en la integración de diferentes sistemas y en su contribución a la eficacia operativa, la conectividad y la autonomía de las plataformas desplegadas en el campo de batalla.

El Foro 2E+I Ejército 35 ha ampliado este año su dimensión con espacios expositivos, áreas de interacción y demostraciones dinámicas centradas en tecnologías UAS, sistemas autónomos y capacidades aplicadas al entorno de defensa. La edición, que se ha desarrollado entre el Museo del Ejército y la Academia de Infantería, ha reforzado el contacto entre las Fuerzas Armadas, la industria tecnológica y los centros de conocimiento.