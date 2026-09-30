Marruecos recibe su primer avión de transporte militar C295 ensamblado por Airbus en España

Marruecos ya tiene en su poder el primer Airbus C295W de su nuevo pedido de aviones de transporte militar. La aeronave salió este martes de la planta de Airbus en San Pablo, en las cercanías del aeropuerto de Sevilla, y llegó unas horas después hasta la base aérea de Kénitra, en el noroeste del país alauí, donde la Real Fuerza Aérea marroquí concentra su unidades de transporte militar.

Esta nueva unidad está destinada a reforzar la capacidad de transporte que los marroquíes están cubriendo con aviones CN-235 (Airbus), C-27J (de la italiana Leonardo) y C-130H Hércules (de la estadounidense Lockheed Martin). La intención es incorporar una plataforma moderna, flexible y con costes operativos contenidos. No hay cifra oficial sobre el número de unidades del C295 compradas, aunque se rumorea que entre dos y cuatro aparatos.

El nuevo aparato ofrece mayores prestaciones que el veterano CN-235, a los que vendrían a complementar. Su fuselaje es tres metros más largo, incorpora winglets y monta motores más potentes. Puede transportar hasta ocho toneladas de carga, unos 70 soldados o 48 paracaidistas, cifras superiores a las de su predecesor. Por sus características, Marruecos lo contempla como un extra a los C-130H Hércules, que acumulan décadas de servicio.

La entrega también pone de relieve el peso de la planta sevillana dentro del programa C295 de Airbus. Desde estas instalaciones se ensamblan los aparatos destinados a distintos clientes internacionales y a las Fuerzas Armadas españolas. España mantiene además contratos para incorporar 34 unidades, por unos 3.030 millones de euros. Entre ellas figuran aviones de transporte y versiones especializadas para vigilancia y patrulla marítima militar.

La llegada del C295 se produce en un momento de renovación de las capacidades militares marroquíes y de diversificación de sus proveedores. El país ya cuenta con seis CN-235 y otros modelos de transporte, mientras amplía sus medios para sostener operaciones logísticas y despliegues. El nuevo avión permite cubrir misiones de transporte de personal y material, lanzamiento de paracaidistas y evacuación médica en distintas circunstancias operativas.

La entrega del C295W se produce tan sólo un par de semanas después de que las fuerzas armadas marroquíes recibieran otro refuerzo militar desde la Península Ibérica. Navantia entregó en la casi clandestinidad al país alauí un patrullero de altura (Avante 1800) que fue construido en el astillero de Puerto Real (Cádiz). Ambos entregas se producen en un clima de tensión diplomática tras el asalto al perímetro fronterizo de Ceuta.