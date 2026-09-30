Ucrania interceptó durante la noche cinco misiles balísticos y 155 drones rusos

Las defensas aéreas ucranianas interceptaron durante la noche cinco de los misiles de trayectoria balística Iskander-M, S-400, Zirkón y Óniks y 155 de los drones de larga distancia lanzados por Rusia, según el parte publicado este miércoles por la Fuerza Aérea.

Rusia lanzó contra territorio ucraniano un total de 188 drones de larga distancia, de los que 86 eran de motor de reacción, un modelo más difícil de interceptar por la mayor velocidad que alcanza.

Ucrania dejó de dar este verano el número de misiles con que es atacada por Rusia para no evidenciar los bajos niveles de interceptación de misiles balísticos debido al déficit de misiles interceptores para sistemas antiaéreos Patriot.

También según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, los misiles y drones no interceptados durante la noche impactaron en 18 lugares distintos de Ucrania no especificados en el parte.

Drones rusos seguían volando en el espacio aéreo ucraniano en el momento en que se publicó el parte.

Al menos tres muertos

Al menos tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en Kiev y sus alrededores a consecuencia de los ataques lanzados por Rusia durante la noche y la madrugada contra la ciudad y el resto de la región capitalina, según informaron el Servicio de Emergencias de Ucrania y el jefe de la Administración Militar regional, Timur Tkachenko.

Dos de los muertos perdieron la vida en la capital, mientras que el cuerpo del tercero, un menor de edad, fue encontrado sin vida entre los escombros de la localidad de Víshgorod, a unos veinte kilómetros al norte de Kiev.

"Desde la tarde del 29 de septiembre y durante la madrugada del 30 de septiembre, como resultado de los ataques rusos, se produjeron incendios y daños en cuatro distritos de la ciudad", se lee en el parte del ataque publicado por el Servicio de Emergencias sobre los bombardeos a la capital.