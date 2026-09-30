Urovesa presenta su nuevo AX6, un vehículo militar 6x6 preparado para misiones en entornos extremos

Urovesa ha presentado este miércoles su nuevo Uro AX6, un vehículo todoterreno militar con configuración 6x6 diseñado para transportar personal y cargas pesadas en terrenos especialmente exigentes. La compañía gallega ha mostrado por primera vez públicamente esta nueva plataforma durante en la IX edición del Foro 2E+I Ejército 35, que se celebra los días 30 de septiembre y 1 de octubre.

El AX6 supone la evolución del AX4, presentado por Urovesa el pasado mes de junio durante Eurosatory 2026, la gran feria internacional de defensa celebrada en París. Ambos vehículos comparten elementos de mecánica, suspensión, motorización y carrocería, una característica que permite a la compañía desarrollar una auténtica familia de plataformas con un elevado grado de estandarización y comunalidad entre sus distintos componentes.

Esta filosofía pretende facilitar tanto la configuración de diferentes variantes como el mantenimiento de los vehículos durante su vida operativa. El AX4 y el AX6 podrán emplearse en función de las necesidades concretas de cada misión, teniendo en cuenta factores como la carga que deban transportar o las dimensiones requeridas. La posibilidad de compartir soluciones busca simplificar además la logística y reducir las necesidades de mantenimiento de las unidades.

El nuevo AX6 incorpora tracción a las seis ruedas y ha sido concebido para ofrecer una elevada movilidad fuera de carretera. Su diseño está orientado a operaciones en zonas con condiciones climáticas y orográficas adversas, donde los vehículos deben mantener su capacidad de desplazamiento y despliegue. La plataforma está preparada para transportar tanto efectivos como cargas pesadas y operar en diferentes escenarios y zonas de operaciones.

La protección constituye otro de los elementos centrales del diseño. Urovesa señala que el AX6 ofrece protección frente a amenazas balísticas, minas y artefactos explosivos improvisados, al tiempo que mantiene la atención sobre la ergonomía y el confort de los ocupantes. El fabricante también ha destacado la estabilidad y movilidad del vehículo, dos características especialmente relevantes para una plataforma destinada a desplazarse por terrenos difíciles.

Como el AX4, el AX6 dispone de una arquitectura abierta que permite integrar sistemas y tecnologías adicionales. Esta configuración está pensada para incorporar equipos destinados a operaciones de combate en escenarios multidominio, donde pueden ser necesarias capacidades adicionales de espacio, movilidad y sistemas embarcados. Por este motivo, Urovesa ha explicado que la masa máxima y las dimensiones definitivas dependerán de los equipos instalados, la dotación necesaria y el nivel de blindaje requerido.

La compañía gallega también ha llegado al foro el AX4, que ya había mostrado en París, y el VAM-TL blindado. Este último constituye la plataforma más ligera de la gama y fue concebido desde su origen como vehículo militar. Cuenta con sistemas todoterreno de alta movilidad y protección integral para sus ocupantes conforme a normas OTAN, mientras que su diseño compacto facilita su transporte y despliegue en la zona de operaciones.