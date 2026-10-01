Airbus compra Quarkslab, firma francesa especializada en proteger sistemas frente a las ciberamenazas

El consorcio europeo Airbus ha completado en las últimas horas la compra de la firma francesa de ciberseguridad Quarkslab, después de recibir las diferentes autorizaciones regulatorias que necesitaba para realizar la operación. La adquisición refuerza así la estrategia del gigante aéreo europeo para ampliar sus capacidades propias en materia de ciberseguridad en Europa y, especialmente, en Francia.

Quarkslab nació en 2011 y cuenta con unos 100 empleados, principalmente en París y Rennes. La compañía, respaldada desde 2020 por Tikehau Capital, desarrolla soluciones destinadas a proteger activos críticos, datos y usuarios frente a ciberataques. Su incorporación permitirá a Airbus sumar experiencia especializada en protección digital y reforzar las capacidades que ya mantiene en Francia dentro de su negocio de defensa y espacio.

Uno de los principales activos de la firma francesa es QShield, una solución dirigida a proveedores de software. La plataforma protege programas frente a amenazas vinculadas a la inteligencia artificial y permite salvaguardar datos, secretos y código. También protege componentes periféricos, especialmente relevantes en los sectores aeroespaciales y de defensa, frente a ataques de ingeniería inversa. Airbus integrará estas capacidades junto con el equipo de Quarkslab.

La operación culmina un acuerdo anunciado por Airbus en abril y amplía una estrategia de adquisiciones centrada en la ciberseguridad soberana. La compañía ya había adquirido Infodas en Alemania en 2024 y anunció en marzo de 2026 la compra de Ultra Cyber en Reino Unido. Con Quarkslab, Airbus refuerza una actividad paneuropea que también está presente en España y Finlandia, además de Francia, Alemania y Reino Unido.

Airbus la señalado que la actividad combinada presta servicios principalmente a gobiernos, fuerzas armadas e instituciones. Quarkslab ya era proveedor y socio de Airbus antes de la adquisición, por lo que la operación profundiza una relación existente. La compañía francesa aporta además su equipo QLab, centrado en investigación y desarrollo, con el objetivo de trasladar avances académicos a aplicaciones prácticas de ciberseguridad para clientes públicos y privados.