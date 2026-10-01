Cazas sobre Madrid: el Ejército del Aire ensaya el desfile aéreo de la Fiesta Nacional

El Ejército del Aire y del Espacio ha llevado a cabo este jueves en los cielos de la capital de España el ensayo general del esperado desfile aéreo de la Fiesta Nacional. Esta exhibición conforma una de las partes de la tradicional parada militar más aclamada cada año por los asistentes y cuya ejecución requiere una coordinación milimétrica para garantizar la máxima seguridad y brillantez del acto.

En esta ocasión, los madrileños han podido observar cómo una treintena de aeronaves, aproximadamente, participaban en las maniobras. El contingente aéreo se ha dividido en varias formaciones distintas, siguiendo en patrón del desfile del 12-O, las cuales engloban aviones de combate, aparatos pesados destinados al transporte logístico, unidades especializadas en aeroevacuación y diversos helicópteros.

Los aparatos han cruzado el firmamento siguiendo fielmente el eje del desfile terrestre. Este recorrido discurre habitualmente por las arterias principales de la ciudad, uniendo el Paseo del Prado, el Paseo de Recoletos y el Paseo de la Castellana (según los recorridos de cada año). Los experimentados pilotos deben familiarizarse con las referencias visuales urbanas, ajustando tiempos y altitudes para que la sincronización con las unidades de tierra sea absoluta durante Fiesta Nacional.

La expectación ciudadana de cara a la celebración oficial es máxima, habida cuenta de los contratiempos que las condiciones meteorológicas han provocado en las ediciones más recientes. Cabe recordar que el año pasado, la densa nubosidad que cubría el área metropolitana obligó a recortar drásticamente la exhibición. Peor suerte se corrió en 2024, cuando la intensa lluvia impidió por completo que las patrullas pudieran sobrevolar la urbe.