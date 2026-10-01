Zelenski celebra el estreno del Pelícano, el primer misil balístico táctico ucraniano

Mientras Vladimir Putin eleva sus amenazas contra la OTAN, con el punto de mira en los países bálticos, e informes confirman la amenaza, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este jueves un hito de su Ejército con el lanzamiento por primera vez en combate real del primer misil balístico táctico de fabricación nacional, el FP-7.

"Misil balístico táctico ucraniano. FP-7. Primer uso en combate. Gracias por el resultado. Próximo paso: producción. ¡Gloria a Ucrania!", ha escrito Zelenski en sus redes sociales acompañando el mensaje de un breve vídeo en el que se observa el lanzamiento del misil, de noche.

Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

El FP-7, conocido popularmente como Pelícano, ha sido desarrollado por la empresa ucraniana Fire Point, como alternativa a los estadounidenses ATACMS, en un momento en el que son constantes desde Kiev las demandas de proyectiles.

Varios medios de comunicación, como The Kyiv Independent, se hicieron eco del anuncio, aunque no trascendió el objetivo ruso del misil que mostró el presidente ucraniano en su vídeo.

Según The Kyiv Independent, el FP-7, capaz de transportar 200 kilogramos de explosivo, está diseñado para alcanzar objetivos situados a 250 kilómetros de distancia.

También este jueves, Zelenski ha reclamado a los miembros del Gobierno y otras instituciones del Estado que aceleren la puesta en marcha de los acuerdos militares que se han alcanzado recientemente con socios europeos. "Es importante tener misiles para octubre", ha advertido.

Zelenski se ha reunido con los principales funcionarios de su Gobierno, incluidos los jefes de las carteras de Exteriores y Defensa, el primer ministro y altos mandos del Ejército, a quienes ha trasladado la necesidad de apurar estos acuerdos, que incluyen desde la entrega de aviones F-16 a misiles de defensa aérea.

"Algunos de nuestros acuerdos ya aprobados aún no se han implementado a nivel de mando (...) es importante poner en marcha a los equipos más rápido", ha exhortado el presidente ucraniano, quien ha agradecido a los socios que, como Alemania, Noruega o Finlandia, "están listos para trabajar lo más rápido posible".