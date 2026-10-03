Argentina alerta a sus ciudadanos, con Rusia en el foco, sobre el riesgo de alistarse en ejércitos extranjeros en guerra

El posible reclutamiento voluntario de ciudadanos argentinos por parte de ejércitos de otros países, especialmente de naciones inmersas en conflictos bélicos, preocupa al Gobierno de Argentina. Muestra de ello es el comunicado que se ha hecho público en los últimos días en los que se alerta a los argentinos de los peligros que tiene tanto esta opción como las ofertas de trabajo en áreas muy próximas a los frentes de batalla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha detectado un aumento de casos de muertes, desapariciones, restricciones de libertad y otras situaciones de vulnerabilidad entre ciudadanos argentinos incorporados a fuerzas armadas extranjeras. La Cancillería ha recomendado extremar las precauciones ante ofertas laborales difundidas en redes sociales que procedan de zonas afectadas por conflictos armados internacionales o que puedan ocultar actividades de carácter militar.

Aunque el comunicado tiene un alcance general, Rusia se encuentra en el centro de los casos que han trascendido públicamente. La advertencia coincide con informaciones sobre argentinos que habrían sido captados para incorporarse al ejército ruso para combatir en Ucrania. Uno de los últimos casos que se han conocido es el de Roberto Yamil Ibrahim, argentino recién capturado por los ucranianos.

Ibrahim habría llegado a Moscú en abril de 2026 tras aceptar por internet una propuesta que, según su relato, que ha sido difundido por el diario La Nación, estaba relacionada con trabajos de logística para el Ministerio de Defensa ruso. Terminó incorporado a las fuerzas rusas y fue enviado al frente. El proyecto ucraniano Quiero Vivir difundió su caso y aseguró que fue capturado a mediados de agosto.

La historia de Ibrahim no es el único caso investigado en Argentina. Todo Noticias (TN) informó en julio sobre la detención de una mujer acusada de integrar una red de captación para combatir en la guerra de Ucrania. La investigación judicial apunta a delitos de trata de personas y puso el foco en el uso de ofertas difundidas por internet para atraer a civiles, exmilitares y miembros de fuerzas de seguridad.

La Cancillería ha advertido además de que quienes suscriben estos contratos pueden encontrar serias dificultades para abandonar las fuerzas extranjeras y recibir asistencia consular. El acceso de los consulados puede quedar limitado por las condiciones contractuales y por la situación sobre el terreno.