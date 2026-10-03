La guerra de Ucrania sigue desafiando al presupuesto militar de Rusia: Moscú planea subirlo un 27% para el año 2027

Rusia planea gastar 17,1 billones de rublos —178.786 millones de euros— en defensa en 2027, alrededor de un 27% más que los 13,5 billones de rublos presupuestados originalmente y la cifra más alta desde el inicio de la guerra de Ucrania.

Según Reuters, el gasto total en defensa ascenderá a 50 billones —526.850 millones de euros— de rublos en los próximos tres años. En 2026, el Gobierno tenía previsto gastar 12,1 billones de rublos en defensa; no obstante, el dato final está clasificado. Asimismo, parte del gasto militar también puede contabilizarse en otras partidas del presupuesto.

El Gobierno ruso ha elevado su estimación del déficit presupuestario para 2026 al 3,2% del PIB, en contraste con el 1,6% anterior. El gasto presupuestario en 2026 aumentará un 13,2% hasta alcanzar los 48,6 billones de rublos, lo que representa el 20,9% del PIB.

Según indica Reuters, el proyecto de presupuesto se presentará al Parlamento antes del 1 de octubre. La semana pasada, además, se anunció un plan que incluye subidas de impuestos en 2027 para financiar el aumento de déficit. Asimismo, se prevé que un nuevo impuesto extraordinario sobre las empresas mineras y de metales recaudará unos 200.000 millones de rublos anuales —2.106 millones de euros—.

Por otro lado, en 2026 el Kremlin incrementará su plan de endeudamiento neto en un 26%, hasta alcanzar los 5 billones de rublos, y destinará 459.000 millones de rublos (4.834 millones de euros) —aproximadamente el 11% de la parte líquida de su Fondo Nacional de Riqueza— para reducir el déficit. También se ha recortado la estimación de ingresos por petróleo y gas para 2026 de 8,9 billones de rublos a 7,6 billones de rublos.

Así, la deuda pública aumentará del 19,9% del PIB en 2026 al 21,7% en 2027. El endeudamiento total en 2027 aumentará un 43%, hasta alcanzar los 7,7 billones de rublos.