Las claves del desfile de la Fiesta Nacional: 4.380 militares, 167 vehículos, 82 aeronaves y varios estrenos

Las calles del centro de Madrid volverán a ser en unos días el escenario de una nueva parada militar con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre. Un acto que está presidido por los Reyes de España y que contará con la presencia de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, en el que será su primer desfile después de haber acabado los tres años de formación militar que se establecieron para la heredera de la Corona.

Los datos facilitados por el Ministerio de Defensa dicen que este año van a participar 4.380 efectivos, mayoritariamente de las Fuerzas Armadas, aunque también habrá miembros Policía Nacional, Guardia Civil y varios servicios de bomberos y emergencias. Una cifra superior a la del año pasado, cuando desfilaron poco más de 3.800 efectivos, es decir, unos 500 efectivos menos que este año 2026.

En el apartado aéreo participarán 82 aeronaves. Se trata de 16 aviones de transporte, 34 aeronaves de caza y enseñanza y 32 helicópteros. El reto será hacer el desfile íntegro, después de que la lluvia y las nubes bajas hayan recortado el espectáculo los dos últimos años. También participará por segundo año la Formación Mirlo, que sustituye a la emblemática Patrulla Águila, y que será la encargada de dibujar la bandera de España en el cielo de la capital.

El componente terrestre contará con 167 vehículos, de los que 29 serán motocicletas y 128 vehículos propiamente dicho. Estarán los grandes, ruidosos y espectaculares, como el carro de combate Leopardo 2E, el VCI Pizarro, los obuses autopropulsados ATP 155 o el vehículo de zapadores Castor, pero no tocarán el asfalto para evitar que lo dañen gravemente, irán sobre plataformas de transporte.

Sí rodarán por el asfalto las tres unidades del blindado 8x8 Dragón del Ejército de Tierra, que se van a estrenar en la Fiesta Nacional. Su primer desfile fue el pasado mayo en el Día de las Fuerzas Armadas celebrado en Vigo y ahora se estrenan en un 12 de octubre. Se van a poder ver dos de las cinco variantes que se han solicitado de este blindado: VCI (Vehículo de Combate de Infantería) y VCZAP (Vehículo de Combate de Zapadores).

También habrá otros dos estrenos destacados. En primer lugar, el de Babieca, un chivo de dos años que se va a estrenar en el desfile militar como mascota del Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de La Legión y que lleva el nombre del caballo del Cid Campeador. Y el del otro será el del Servicio de Guardacostas de Galicia, un organismo que desde 1990 se encarga de rescatar y salvar vidas en las costas gallegas.

Recorrido del desfile del 12 de Octubre.

La parada militar tendrá la misma ubicación y recorrido que el año pasado. Se iniciará en el Paseo del Prado, en las proximidades de la Glorieta de Carlos V, y finalizará al finalizar el Paseo de Recoletos, en la Plaza de Colón. La Tribuna Real estará situada en la Plaza Cánovas del Castillo, junto a la fuente de Neptuno.