2.090 bajas rusas en Ucrania en 24 horas: por qué Rusia ha tenido esta semana su peor día desde el inicio de la guerra

El Estado Mayor de Ucrania facilita cada día su propia estimación de las bajas que cree haber infligido el día anterior al ejército invasor de Rusia. Las bajas recogen la suma de muertos y heridos. Una cifra que no es oficial y que no se puede contrastar con datos de Moscú, pues no facilita datos de sus propias bajas. Los dos contendientes actúan igual en este sentido, facilitan estimaciones de las bajas enemigas pero no dan datos sobre las bajas propias.

Esta misma semana se habría producido, en este sentido, un hito devastador. La estimación de los militares ucranianos situó en 2.090 el número de bajas rusas que habría causado el lunes 28 de septiembre. Se trataría de la cifra diaria más alta comunicada desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Los frentes se mueven con mucha dificultad, pero la guerra está siendo una auténtica picadora de carne.

Poco después de que Kiev hiciera pública esa cifra, la inteligencia militar del Reino Unido la ha respaldado públicamente y ha marcado el pasado 28 de septiembre como el peor día de guerra para Rusia desde el inicio del conflicto. Hasta ahora los tres días más desastrosos para Rusia, con datos superiores a las 2.000 bajas, se habían producido 2024. El cuarto día más crítico, ahora el quinto, se habría producido hace sólo un par de semanas, el 16 de septiembre de este año, con 1.960 bajas.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 September 2026. Find out more about Defence Intelligence's use of language: Defence Intelligence – communicating probability - https://t.co/VTpkqPiqn6

#StandWithUkraine pic.twitter.com/OpOo2mR8ZF — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 29, 2026

El detonante de estas jornadas récord en septiembre es el violento asedio que Moscú mantiene sobre el estratégico "cinturón de fortalezas" ucraniano en el norte del oblast o región de Donetsk. Las unidades rusas han intensificado sus asaltos frontales en las inmediaciones de localidades clave como Dobropillia, buscando romper desesperadamente las líneas fortificadas que imposibilitan que tenga el control del territorio desde hace meses.

En paralelo a los masivos ataques de infantería rusa, las fuerzas ucranianas han ejecutado contundentes operaciones de contraataque, destacando, por ejemplo, la denominada operación Vivaldi en el norte del citado oblast. Estas acciones tácticas ucranianas han logrado recuperar decenas de kilómetros cuadrados de terreno, desorganizando los planes rusos de cerco y multiplicando exponencialmente las pérdidas humanas del bando invasor bajo fuego de artillería.

El hecho de que el mes de septiembre de este año contenga dos de los cinco días con más bajas rusas desde el inicio de la guerra se ha traducido en que el noveno mes de este año se haya convertido en el mes más sangriento para las tropas rusas desde el inicio de 2026. El Estado Mayor ucraniano estima que Moscú perdió unos 46.230 efectivos durante los treinta días de este mes de septiembre. Lamentablemente no facilita comparativa respecto a meses de los años 2022, 2023, 2024 ó 2025.

De lo que también han facilitado datos en las últimas semanas desde el Gobierno de Kiev es del número de bajas totales que llevaría Rusia desde el inicio de la invasión. El pasado mes de septiembre aseguraron que Moscú habría acumulado más de 1,5 millones de combatientes (entre muertos y heridos). "Esta es la mayor pérdida en una sola guerra sufrida por el ejército ruso desde la Segunda Guerra Mundial", dijeron desde el Estado Mayor de Ucrania.

Para poner la magnitud en perspectiva, el alto mando ucraniano detalló que "esto es 100 veces mayor que las pérdidas de la Unión Soviética en Afganistán durante 10 años" de guerra. Incluyó también otra comparativa: las pérdidas estimadas son 125 veces superiores a las bajas rusas reconocidas oficialmente a lo largo de la Primera y Segunda Guerra de Chechenia.