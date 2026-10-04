Cien años de leyenda en alta mar: así celebrará la Armada el siglo de vida del buque escuela Juan Sebastián Elcano

El buque Juan Sebastián Elcano, el barco más antiguo y emblemático de la Armada española, se encuentra a las puertas de cumplir su primer centenario. Una efeméride histórica para el buque escuela en servicio continuado más antiguo del mundo. Cien años de navegación que han convertido al velero en una pieza singular de la Armada y en uno de sus principales instrumentos de formación y representación de España en el exterior.

La historia del Juan Sebastián Elcano comenzó a andar en 1923 con el decreto que autorizó la construcción del buque escuela. Poco después, la Armada aprobó el proyecto del ingeniero inglés Mr. Charles V. Nicholson en los astilleros Echevarrieta y Larrinaga de Cádiz. La quilla se colocó en noviembre de 1925. Dieciséis meses después, en marzo de 1927, tuvo lugar su botadura. El 19 de abril de 1928 salió al mar para emprender su primer crucero de instrucción.

El buque ha cumplido prácticamente todos los años con su misión de formar a los oficiales de la Armada. Sólo paró los años 1937, 1938 y 1939 a consecuencia de la Guerra Civil y los años 1956 y 1978 para someterse a trabajados de modernización. Por el contrario, en 1933, 1942, 1943 y 1951 el Juan Sebastián Elcano realizó dos cruceros diferentes en cada uno, motivo por el que el número de cruceros de instrucción coincide prácticamente con el de años en activo.

A bordo se han formado como marineros los dos últimos Reyes de España y una Princesa de Asturias. El rey Juan Carlos I realizó su viaje de formación en el año 1957. El actual monarca, Felipe VI, hizo lo propio treinta años después, en 1987. Hace poco menos de un año, durante 2025, fue el turno de Leonor de Borbón, Princesa de Asturias y futura reina de España.

La Armada y el Ministerio de Defensa han preparado para celebrar esta efeméride toda una serie de actos que van a tener lugar tanto en España como un Hispanoamérica. De hecho, el Gobierno ha declarado el centenario del Juan Sebastián Elcano como un Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el Gobierno para que el sector privado se pueda desgravar cualquier tipo de apoyo económico a los actos de esta celebración.

La celebración arrancará en enero de 2027 con la salida desde Cádiz del XCIX Crucero de Instrucción, bautizado como Hispanoamérica 2027. El buque escuela recorrerá distintos países y puertos iberoamericanos y tendrá uno de sus momentos centrales el 5 de marzo, cuando conmemore en El Callao, Perú, el centenario de su botadura. Allí participará en el encuentro internacional Velas Latinoamérica, junto a otros grandes veleros de formación de la región.

Tras su recorrido americano, el buque regresará a Europa con escalas previstas en La Coruña, Lisboa y Cádiz. En la capital gaditana, la Armada prepara para junio una programación especial vinculada al aniversario, con actividades culturales y deportivas. Entre ellas figura la instalación de un monumento dedicado a Minerva, la diosa romana que preside el mascarón de proa. Cádiz será uno de los principales escenarios terrestres de la conmemoración.

La segunda gran singladura comenzará en septiembre de 2027 con el Crucero de Instrucción número 100, que incluirá una vuelta al mundo. El recorrido permitirá prolongar el centenario hasta 2028 y tendrá una parada destacada en Málaga durante octubre, donde se recordará la primera singladura de instrucción realizada por el buque en 1928. El viaje combinará la formación de guardiamarinas con la dimensión internacional de la celebración.

La vuelta al mundo concluirá en junio de 2028 con la llegada del Elcano a Cádiz, donde está prevista una Parada Naval de Conmemoración del Centenario. El programa continuará en julio en Pasajes (Guipúzco), puerto ligado a la entrega de la primera Bandera de Combate del buque. La agenda culminará el 16 de julio en la Escuela Naval Militar de Marín, antes del cierre documental previsto para septiembre.

La conmemoración también saldrá de los muelles para acercarse al público. El programa oficial contempla exposiciones, actividades culturales y educativas y propuestas relacionadas con la numismática, la filatelia y las ediciones especiales de Loterías y ONCE. La Armada busca así que el centenario no quede limitado a ceremonias navales, sino que permita divulgar la historia del buque, su función formativa y su papel como representante de España.

El calendario se extenderá hasta el 17 de agosto de 2028, fecha que marcará cien años del alta del buque en la Lista Oficial de Buques de la Armada. En septiembre se presentará el Documental del Centenario. Con estas iniciativas, la efeméride recorrerá dos años y varios continentes, mientras el Elcano mantiene sus dos cometidos permanentes: formar a futuros oficiales y apoyar la acción exterior de España.