ATME exige a Defensa que aclare las cifras y pautas para cobrar el extra prometido a los militares que patrullan Ceuta

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha reclamado al Ministerio de Defensa que concrete cuanto antes las condiciones del incentivo económico previsto para los militares desplegados en Ceuta. La organización denuncia que, pese al tiempo transcurrido desde el despliegue, los afectados todavía desconocen qué cantidad percibirán, qué criterios se aplicarán para calcularla y cómo se acreditará la participación efectiva de cada militar.

La asociación considera especialmente preocupante la falta de información sobre los criterios que determinarán quién tiene derecho al incentivo y en qué cuantía. El Ministerio habría trasladado que existe una previsión económica destinada a compensar al personal desplegado en Ceuta, pero que el importe final dependerá del número de militares implicados y del tiempo de permanencia en la operación. Para ATME, esta explicación resulta insuficiente.

El malestar de los militares se ve agravado por el precedente de los incentivos de la DANA. ATME recuerda que en aquella ocasión se produjeron situaciones que considera injustas, con personal que habría percibido compensaciones pese a no haber participado directamente sobre el terreno y otros militares que posteriormente sufrieron descuentos en sus nóminas al considerarse que habían cobrado cantidades superiores a las correspondientes.

La asociación ha reclamado por ello que Defensa establezca desde el principio unas reglas claras y verificables. En particular, pide que se determine qué efectivos serán considerados participantes, cómo se contabilizarán los días de servicio y qué documentación servirá para acreditar la actividad realizada. ATME pretende evitar así que los militares tengan que enfrentarse posteriormente a reclamaciones, devoluciones o modificaciones de sus nóminas por errores en el cálculo.

La situación contrasta con la de los agentes de las Fuerzas de Seguridad destinados en Ceuta. Interior sí ha anunciado compensaciones para los efectivos desplazados, mientras que Defensa todavía no habría concretado las condiciones económicas aplicables a los miembros de las Fuerzas Armadas. La asociación considera que los militares no pueden quedar en una situación de incertidumbre respecto a una compensación vinculada a su servicio.

ATME exige a Defensa que informe a los militares antes de proceder al abono de las cantidades. La asociación sostiene que la transparencia resulta especialmente necesaria cuando se trata de compensar servicios extraordinarios y despliegues operativos. El objetivo, según la organización, es evitar que se repitan los problemas registrados anteriormente y garantizar que cada militar reciba exactamente la cantidad que le corresponda.