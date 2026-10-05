Corea del Norte vuelve a sacar músculo militar: prueba un nuevo misil hipersónico con capacidad para ojivas nucleares

Corea del Norte ha vuelto a elevar la tensión geopolítica regional tras confirmar el ensayo exitoso de un misil hipersónico de alcance intermedio con capaz para albergar una ojiva nuclear. La operación se ha llevado a cabo desde la zona costera de Wonsan y tuvo como objetivo primordial comprobar la capacidad operativa y la movilidad táctica de sus fuerzas estratégicas en un contexto de fricción creciente con Seúl y Washington.

Durante el ejercicio, el proyectil completó una trayectoria de aproximadamente mil kilómetros sobre el mar de Japón antes de impactar con precisión en el blanco fijado. Según la información difundida por los medios estatales norcoreanos, la tecnología utilizada permite al proyectil maniobrar a altas velocidades en altitudes bajas, lo que dificulta significativamente su detección e intercepción por parte de los sistemas defensivos aliados.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, presenció el lanzamiento y reafirmó que el desarrollo del arsenal nuclear defensivo seguirá siendo la piedra angular indiscutible de su política de seguridad. Asimismo, el líder norcoreano destacó que este tipo de avances tecnológicos garantiza una respuesta disuasoria inexpugnable ante cualquier eventualidad o amenaza militar externa que ponga en riesgo la soberanía de la nación.

Por su parte, las autoridades militares de Corea del Sur y Japón detectaron el disparo de inmediato y activaron sus protocolos de seguimiento coordinado junto a Estados Unidos. A pesar de los avances exhibidos por Pyongyang, los ministerios de Defensa de la alianza aseguraron que sus radares monitorearon el evento y sostuvieron que sus escudos antimisiles actuales mantienen la capacidad operativa para interceptar estas amenazas.

Sin embargo, desde el régimen norcoreano se aseguró que los sistemas occidentales mostraron limitaciones para rastrear el recorrido ondulatorio del vector hipersónico. Esta demostración de fuerza se produce en un momento especialmente delicado para la península coreana, marcado por el deterioro de los canales diplomáticos y el reciente repunte de los incidentes fronterizos en la zona desmilitarizada.