Estados Unidos retira de urgencia sus bombarderos del Reino Unido tras el incidente terrorista en la base de Fairford

Estados Unidos ha retirado todos sus aviones bombarderos desplegados en la base área de RAF Fairford (Reino Unido), donde hace solo unos días tuvo lugar un incidente calificado como terrorista por las autoridades locales. La decisión ha sido confirmada por el Gobierno de Washington, aunque han preferido no establecer una conexión directa entre el repliegue de los aparatos y el citado incidente terrorista.

El episodio comenzó durante la madrugada del 27 de septiembre, cuando la Policía británica detectó tres furgonetas sospechosas cerca de la base, situada en Gloucestershire. Cinco hombres, todos británicos y de entre 22 y 25 años, fueron detenidos bajo sospecha de delitos relacionados con terrorismo y explosivos. Los agentes encontraron gasolina en los vehículos, pero no localizaron artefactos explosivos.

La investigación adquirió una dimensión internacional cuando las autoridades británicas detuvieron el 1 de octubre a un ciudadano británico-iraní de 25 años, acusado de preparar actos terroristas relacionados con la instalación. Los detenidos han quedado posteriormente en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación. El primer ministro británico, Andy Burnham, ha asegurado que existen sólidos indicios de una posible implicación iraní, una acusación que Teherán rechaza.

La preocupación estadounidense no es menor. RAF Fairford es una de las principales bases europeas para las operaciones de bombarderos de largo alcance y ha sido utilizada por Estados Unidos durante su campaña militar contra Irán. Además, la Guardia Revolucionaria iraní había señalado anteriormente la instalación como un objetivo legítimo. La retirada reduce, por tanto, la exposición inmediata de aviones estratégicos estadounidenses a una posible acción hostil sobre suelo británico.

El Pentágono, sin embargo, insiste en que la capacidad ofensiva estadounidense permanece intacta. El Departamento de Defensa ha señalado que los B-1, B-2 y B-52 continúan preparados para ejecutar ataques de precisión global, incluso mediante operaciones con despegue y aterrizaje desde bases del territorio continental estadounidense. La fórmula permite a Washington presentar el repliegue como un ajuste operativo, aunque implica perder la ventaja de tener bombarderos avanzados en Europa.

La salida de los aviones se produce mientras Londres y Washington mantienen abierta una investigación sobre el supuesto complot y sus posibles conexiones extranjeras. El caso ha generado críticas políticas en Estados Unidos por la libertad bajo fianza concedida a los sospechosos. El presidente Donald Trump expresó su desacuerdo con esa decisión. Las autoridades británicas no han revelado qué objetivo concreto perseguían los detenidos ni quién habría dirigido el plan.