La industria española de Defensa dispara su facturación un 11% hasta los 18.000 millones de euros

Las industrias españolas de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio alcanzaron en 2025 una facturación consolidada de 18.034 millones de euros, un 11,6 por ciento más que el año anterior. El dato supone un nuevo máximo para el sector y coincide con el fuerte incremento de la inversión en defensa en España y Europa. El informe elaborado por PwC para TEDAE sitúa además su contribución al PIB en 24.425 millones, el 1,45 por ciento nacional.

La defensa y la seguridad fueron precisamente las actividades que más crecieron durante el ejercicio, con una facturación de 10.877 millones de euros, un 16,2% por ciento. Dentro de este apartado destacó especialmente la defensa naval, que avanzó un 46,4 por ciento, hasta 1.682 millones, mientras la defensa terrestre aumentó un 22,2por ciento, hasta 2.631 millones. La seguridad aportó otros 225 millones de euros al conjunto.

La aeronáutica continúa siendo, no obstante, el principal componente del sector por volumen de negocio. Facturó 12.080 millones de euros, un 6,2 por ciento más, repartidos entre los 5.915 millones de la actividad civil y los 6.164 millones correspondientes a la aeronáutica de defensa. El espacio, por su parte, registró 1.416 millones, un 9,5 por ciento más, con 1.241 millones procedentes del segmento civil y 175 millones del ámbito de defensa.

Las cifras no pueden sumarse entre las distintas categorías porque existen actividades que se contabilizan simultáneamente en varios ámbitos, como la aeronáutica de defensa o el espacio de defensa. El informe destaca, en cualquier caso, el efecto tractor de estas industrias sobre la economía española. En 2025 sostuvieron 289.938 empleos entre directos, indirectos e inducidos, mientras los puestos directos alcanzaron los 83.453, un 10,8 por ciento más.

El impacto económico se extiende también a las arcas públicas. Según el estudio de PwC y TEDAE, la actividad generó 8.107 millones de recaudación fiscal en 2025, mientras las exportaciones alcanzaron 10.821 millones, equivalentes al 60 por ciento de la facturación consolidada. La aeronáutica concentró 7.887 millones de esas ventas exteriores, confirmando la elevada internacionalización de una industria que compite en mercados tecnológicos de alto valor añadido.

La innovación es otro de los pilares del sector. Las industrias integradas en TEDAE generaron 2.812 millones de euros de inversión en I+D+i, entre efectos directos e indirectos, una cifra equivalente al 30,6 por ciento de toda la inversión innovadora de la industria española. El informe sitúa además en un 8,7 por ciento la intensidad de I+D+i sobre la facturación consolidada, con porcentajes especialmente elevados en las actividades espaciales y la aeronáutica de defensa.

Madrid concentra buena parte de esta actividad. La Comunidad reunió el 53 por ciento de la facturación nacional, con 9.501 millones de euros, seguida a distancia por Andalucía, con 3.135 millones y el 17 por ciento, y País Vasco, con 1.270 millones y el 7 por ciento. Castilla-La Mancha alcanzó 976 millones, Galicia 747 millones, Murcia 503 millones, Castilla y León 433 millones y Aragón 309 millones, según el informe presentado este lunes.

El crecimiento se produce además dentro de un nuevo ciclo inversor en defensa. El informe señala que existen cerca de 80 Planes Especiales de Modernización aprobados, con la previsión de alcanzar 95 en 2027, y destaca que alrededor del 80 por ciento de su ejecución se realiza en la industria española. Algunos de estos programas tienen horizonte hasta 2032, lo que proporciona visibilidad a empresas de defensa, ingeniería, electrónica, mantenimiento, software y otros proveedores tecnológicos.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha subrayado durante la presentación que España mantiene el compromiso presupuestario de alcanzar el 2% del PIB en inversión de defensa y seguridad, superando los 34.000 millones de euros anuales. Valcarce ha destacado también el efecto industrial de ese gasto y ha señalado que el sector tendrá que cubrir en 2027 unos 25.000 nuevos puestos directos de alta cualificación.

Los datos reflejan así el cambio de escala experimentado por estas industrias desde la pandemia. La facturación consolidada pasó de 14.101 millones en 2019 a los 18.034 millones de 2025, un incremento acumulado del 27,9%. En ese periodo también creció con fuerza el empleo y la inversión innovadora. El sector encara ahora un escenario de mayor demanda militar y tecnológica, impulsado por el aumento del gasto europeo y la búsqueda de autonomía estratégica.