Robles se libra de explicar en el Congreso los avisos del CNI sobre la invasión de Ceuta

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha desconvocado la reunión de la Comisión de Gastos Reservados en la que iba a comparecer este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, para informar de la actuación de los servicios de inteligencia antes de la entrada de 80.000 inmigrantes en la invasión de Ceuta el pasado mes de julio. Armengol ha tomado esta decisión después de que esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la disolución de las Cortes para la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre.

El decreto de disolución será publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y por eso el Congreso ha comenzado a desconvocar las actividades parlamentarias que tenía previstas para esta semana. Así, los miembros de la conocida como Comisión de Secretos Oficiales se quedarán sin poder escuchar las explicaciones de la titular de Defensa sobre la labor de los servicios de inteligencia previa a la entrada masiva del 30 de julio.

Tampoco otros ministros ni el CNI

Tampoco desfilarán ya por esa comisión ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, máximos responsables de los otros dos ministerios que manejan gastos reservados, que también habían pedido acudir al Congreso. Del mismo modo, quedará en el tintero la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para dar cuenta de los avisos previos a la invasión de Ceuta. Su presencia fue reclamada por Sumar y Vox, pero el PSOE no quiso que compareciera.

Además de la comparecencia de Casteleiro, el PP tenía registradas las del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y del director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el teniente general Antonio Romero Losada, también por la invasión.

Con la convocatoria de las elecciones también decaerá la petición del PP para que el director del Gabinete del presidente del Gobierno, Diego Rubio, aclarara ante la Comisión Mixta para la Unión Europea por qué se destituyó a la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) por dar una primera cifra de inmigrantes que habían entrado en Ceuta de forma irregular.

Por su parte, Vox, la formación de Santiago Abascal, también reclamó que acudiera al Congreso en sesión secreta la directora del Departamento de Seguridad Nacional, la general de brigada del Ejército del Aire y del Espacio, Loreto Gutiérrez Hurtado, una comparecencia que tampoco tendrá lugar.