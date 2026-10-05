Las elecciones llevan la incertidumbre a la defensa: de los programas de armamento pendientes al suelo del 2% en la OTAN

Pedro Sánchez ha movido ficha electoral. El presidente del Gobierno ha decidido adelantar las elecciones generales a finales del mes de noviembre y no esperar a 2027. Un movimiento que trae la incertidumbre a la defensa, pues el actual Gobierno tenía importantes programas de armamento pendientes de aprobar. Unos programas necesarios para las Fuerzas Armadas, para la industria de Defensa y para el gasto comprometido en la Unión Europea y la OTAN.

El Ejecutivo ha avanzado en la financiación industrial de los programas, pero no ha culminado todavía con la aprobación de los Planes Especiales de Modernización (PEM). El pasado junio, el Consejo de Ministros aprobó los tres reales decretos destinados a conceder anticipos reembolsables a las empresas que llevaran a cabo los programas, pero los programas en sí todavía no han sido aprobados.

Esos tres decretos permiten conocer, al menos parcialmente, por dónde discurrirá el paquete de adquisiciones. El primero se centra en la Armada, con la modernización de los cazaminas de la clase Segura, la participación española en la nueva corbeta europea y la actualización de fragatas, sistemas de combate, sensores y redes de mando y control. Son programas destinados a renovar capacidades navales y mantener operativos sistemas esenciales.

El segundo decreto abre la puerta a programas de sistemas antidrones, modernización de plataformas como el Eurofighter y el NH-90, capacidades de posicionamiento, navegación y tiempo, sistemas de mando y control y guerra electrónica. El tercero está dedicado al ámbito de los misiles e incluye programas como Taurus, IRIS-T o NSM. El conjunto permitirá incorporar capacidades consideradas prioritarias para las Fuerzas Armadas.

Defensa había calculado la puesta en marcha de al menos quince nuevos Programas Especiales de Modernización durante 2026, con una inversión de varios miles de millones de euros. Esto, unido a los viejos presupuestos de Defensa que vienen prorrogados desde 2023 y a inversiones ya comprometidos permitirían sostener un nivel de inversión ligeramente posterior a la del año 2025, cifrada por la OTAN en el 2,1 por ciento del PIB.

Ahora las elecciones introducen una incógnita sobre el calendario. ¿Los nuevos Programas Especiales de Modernización se van a aprobar durante este periodo en el que el Gobierno queda en funciones? El posible retraso puede afectar a las Fuerzas Armadas, que esperan recibir las nuevas capacidades lo antes posible, como a las empresas que necesitan visibilidad para organizar inversiones y producción.

La incertidumbre alcanza también al compromiso de gasto con la OTAN. En la cumbre de La Haya de junio de 2025, los aliados acordaron elevar hasta el 5 por ciento del PIB la inversión anual en defensa y seguridad para 2035. El compromiso se divide en un mínimo del 3,5 por ciento para las necesidades militares básicas y hasta un 1,5 por ciento para infraestructuras, resiliencia, innovación y otras inversiones relacionadas con seguridad.

Sin embargo, España dejó claro desde el primer momento que no asumiría ese 5 por ciento. Pedro Sánchez defendió que nuestro país situaría su inversión en torno al 2 por ciento del PIB, la inversión que los países se comprometieron a destinar en 2014 para el año 2024, y a la que España llegó un año tarde. Y en esa línea es en la que quiere mantenerse porque considera que también hay otras prioridades además de la defensa.

El problema ahora es que para alcanzar ese 2 por ciento del PIB en defensa se necesita la aprobación de los Programas Especiales de Armamento (PEM) que se supone que iban a salir adelante este 2026. Por lo tanto, el hecho de que los programas estén en el aire con la convocatoria electoral también deja en el aire que España vaya a cumplir en este 2026 con esa inversión mínima del 2 por ciento en la OTAN.