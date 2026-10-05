Lo que Defensa e Interior no cuentan de Ceuta: militares durmiendo en vehículos para que los policías tengan camas

La situación en Ceuta para los policías nacionales que se han tenido que desplazar a la ciudad para ayudar en la crisis de seguridad provocada por el asalto masivo al perímetro fronterizo del pasado mes de julio no es buena. Los sindicatos policiales llevan dos meses denunciando las condiciones tercermundistas, con colchones mugrientos, ventanas corroídas, casos de sarna entre los agentes, instalaciones con cucarachas y moho…

Pero la situación no mejora por mucho que eleven la voz y el tono de la crítica al Ministerio del Interior. Lo último, lo que no han contado el Ministerio de Defensa y el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, es que se están dando casos de noche en las que militares de Ceuta están dejando sus camaretas a los policías nacionales que están desplazados a la ciudad para que puedan descansar mientras ellos se van a dormir a sus vehículos blindados.

Así lo ha explicado este lunes el Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los mayoritarios en el Consejo de la Policía: "Nuestros compañeros nos cuentan cómo militares están renunciando incluso a su propia comodidad para que los policías desplazados puedan descansar después de largas jornadas de servicio. Son gestos que dicen mucho de quienes los protagonizan y que no podemos dejar de agradecer públicamente".

"Lo verdaderamente preocupante es que hayamos llegado al punto de que un militar tenga que dejar su cama y dormir en un vehículo para que pueda descansar un policía desplazado. El gesto de los militares es ejemplar; que tengan que hacerlo evidencia que seguimos sin una solución suficiente y estable para alojar dignamente a quienes están siendo enviados a Ceuta", han añadido desde el sindicato policial.

Es por ello que el SUP ha querido "trasladar públicamente su agradecimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en Ceuta por la solidaridad y el compañerismo que están demostrando con los policías nacionales desplazados a la ciudad autónoma". "Policías y militares están demostrando estos días en Ceuta que, cuando las circunstancias lo exigen, el compañerismo va mucho más allá del uniforme que cada uno viste", han añadido.