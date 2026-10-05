Cuando las asociaciones militares mienten, dañan a todo el Ejército

Es un viejo conocido, un jefe militar ya retirado; un legionario que hoy continúa pateando las calles de Ceuta, preocupado por lo sucedido los días 30 y 31 y por la crisis en la que sigue sumida la ciudad. Me reservo su nombre porque así me lo pide y para evitar los dimes y diretes. Habíamos quedado para conversar sobre la guerra híbrida y las campañas de desinformación e intoxicación. De sopetón, como si necesitase soltar un reconcomio, me espetó: "Quiero que seas consciente de que lo sucedido en Ceuta ha puesto de manifiesto una deriva especialmente preocupante: determinadas asociaciones profesionales están utilizando el nombre de los militares para difundir informaciones falsas o deliberadamente engañosas, cuestionar la actuación de las Fuerzas Armadas y alimentar un clima de desconfianza hacia los mandos y hacia la propia institución". Era una crítica en toda regla.

Yo había escrito sobre estas organizaciones y el afán de protagonismo político de algunos de sus dirigentes: algo impropio y que no debería tolerarse. Le pregunté por un tal Marco Antonio Gómez, un figura que preside la Asociación de Tropa y Marinería (ATME). Le conocía. "Es un cabo que estuvo destinado en La Legión aquí, en Ceuta, y lo echaron porque no servía ni para estar de cuartelero. Ahora ha encontrado su sitio". Eso parece. Es influencer, hace vídeos en TikTok y sale en la prensa. Su especialidad es la de advertir al PP de las consecuencias electorales de no atenderle debidamente, una advertencia que raya en la amenaza.

Desde el 30 de julio, miles de militares han tenido que afrontar una situación excepcional, desarrollando las misiones que les fueron encomendadas en unas circunstancias extraordinariamente difíciles. Así que, por responsabilidad hacia ellos, me dispongo a escuchar y transcribir lo que tenga a bien decirme ese jefe militar, ese legionario viejo conocido. Estas son sus palabras:

"Mientras nuestros hombres y mujeres destinados en Ceuta cumplían con su deber, algunas asociaciones profesionales decidieron crear un escenario de confusión y confrontación. Las falsedades difundidas durante estas semanas no pueden considerarse simples errores de comunicación. Existen datos, documentos y testimonios que demuestran lo contrario". Le pregunto a qué se refiere. "Cuando se afirma que los soldados han recibido una determinada alimentación, cuando se tergiversan las condiciones en las que han desarrollado su misión o cuando se atribuyen a los mandos actuaciones que no se corresponden con la realidad, no solo se está mintiendo, se está dañando directamente la reputación de quienes están trabajando sobre el terreno". Y esa reputación es la de nuestro Ejército, añado.

Denunciaron deficiencias en la alimentación, le recuerdo. "Si existen, deben denunciarse. Si un contrato no se cumple, debe investigarse. Si una unidad recibe un servicio inadecuado, debe corregirse. Pero una denuncia no te da licencia para inventar o presentar como general una situación que no lo es. Los datos de que disponen esas organizaciones demuestran la falsedad de esa afirmación. No son criterios o valoraciones discrepantes; estamos ante una mentira. Se ha llegado a publicar que, gracias a una asociación, la Armada destacó una fragata a aguas de Ceuta para aliviar los turnos de trabajo del personal del Ejército de Tierra desplegado en la ciudad: algo inverosímil, que toma a los lectores por analfabetos". Supongan que un sindicalista de una gran empresa española, que dispone de información confidencial de la entidad, hace declaraciones con medias verdades o simples falsedades que comprometen a la compañía. Con seguridad termina despedido.

Una asociación profesional de militares que no actúa respetando las estrictas limitaciones que fija la ley derivará en un patógeno que buscará crecer y ampliar su influencia. Una crisis como la de Ceuta es un buen caldo de cultivo en el que incubar una lógica de choque con el mando. Todo con un objetivo: convertirse en un contrapoder sindical en las unidades militares.

"Hay una cuestión muy delicada —afirma mi interlocutor—. Las Fuerzas Armadas se fundamentan en la disciplina, la jerarquía y el cumplimiento de las órdenes legítimas. No es una peculiaridad burocrática, es una condición imprescindible para que una unidad militar pueda funcionar. Por eso resulta irresponsable cualquier discurso asociativo que, directa o indirectamente, pueda generar entre los militares la idea de que las órdenes recibidas durante una operación pueden ser ignoradas porque una asociación considera que son inconvenientes". Busco un texto de Karl Liebknecht —fundador del Partido Comunista Alemán con Rosa Luxemburgo—, Llamamiento a la revolución, publicado en noviembre de 1918: "¡Camaradas! ¡Soldados! ¡Levantaos por regimientos! Desarmad a vuestros oficiales, cuyas simpatías e ideas son las de las clases dominantes". Es historia, poco que ver con esta calma chicha en la que vive Europa, pero conviene recordarlo.

Me despido de ese legionario ya retirado. Queda pendiente conversar sobre desinformación, especialmente la putinesca. Pero, escuchándole, comprendo en cuántas ocasiones le damos el trabajo hecho a los malos. ¿No les parece una buena campaña de desinformación propagar que la tropa está agotada y los alimentos son bazofia? ¿Sembrar dudas en la población sobre las capacidades de las unidades del Ejército español en una situación de crisis? En otras circunstancias serían acusados de colaborar con el enemigo.