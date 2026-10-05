Polonia fulmina al jefe del Estado Mayor del Eurocuerpo por un presunto caso de espionaje

Las autoridades de Polonia han tomado la firme decisión de destituir este miércoles al jefe del Estado Mayor del Eurocuerpo, el general Jaroslaw Gromadzinski. Esta medida se ha adoptado tras la apertura de una investigación en su contra por parte de los servicios de inteligencia, destinada a recabar información sobre un presunto caso de espionaje que ha sacudido a la cúpula militar del país aliado.

A través de un breve comunicado oficial, el Ministerio de Defensa polaco ha justificado la acción subrayando la necesidad de mantener la operatividad de sus fuerzas en el exterior. "Para garantizar la continuidad del funcionamiento del mando del Eurocuerpo, se nombrará inmediatamente otro oficial para el puesto que ocupa el teniente general Jaroslaw Gromadzinski", ha detallado el departamento gubernamental.

En concreto, el Gobierno ha explicado que esta drástica decisión se ampara en la ley de defensa aprobada el 11 de marzo de 2022. Dicha normativa establece con claridad que un militar profesional podrá ser apartado temporal o definitivamente de su cargo en el caso de que se inicie un procedimiento formal en su contra, protegiendo así la integridad de las instituciones castrenses.

Por su parte, el general afectado no ha guardado silencio frente a las acusaciones. Gromadzinski ha utilizado sus redes sociales para publicar un mensaje de defensa en el que reivindica su trayectoria. Durante sus 34 años de servicio militar, el alto mando asegura haber priorizado el bien del país por encima de sus propios intereses personales y familiares, buscando siempre representar con máxima dignidad los valores fundamentales del Ejército polaco.

"Siempre he antepuesto el bien del servicio y el bien de la patria primero, muchas veces a costa de mi familia. Mientras servía en puestos de Estado Mayor y de mando, en casa y en el extranjero, además de trabajar con los aliados de la OTAN, siempre he representado con dignidad el uniforme de soldado polaco", ha afirmado el militar en su declaración pública.

Asimismo, el teniente general ha aseverado de manera rotunda no tener nada que ocultar ante las autoridades competentes. Se ha mostrado plenamente convencido de que las diligencias abiertas por el Servicio de Contrainteligencia Militar concluirán de forma positiva para sus intereses y demostrarán su inocencia. "Me gustaría agradecer las palabras de apoyo y alientos en estos momentos tan difíciles", ha zanjado.

Gromadzinski había asumido el prestigioso cargo en la sede del mando europeo, ubicada en la ciudad francesa de Estrasburgo, el pasado mes de junio. Anteriormente, su carrera lo llevó a ser el primer comandante de la 18ª división mecanizada del Ejército de Tierra en el año 2018, una unidad clave en la estructura de defensa territorial de la nación centroeuropea, según recogen las agencias locales.

El Eurocuerpo es una estructura militar de reacción rápida de vital importancia estratégica, ya que coopera estrechamente tanto con la alianza atlántica como con la Unión Europea. Las decisiones operativas de este organismo no recaen en un solo país, sino que son tomadas por los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de los estados miembros que lo componen: Alemania, Francia, España, Bélgica, Luxemburgo y la propia Polonia, que se integró formalmente como nación marco en el año 2022.