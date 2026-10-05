Trump admite que retiró los bombarderos del Reino Unido por una 'amenaza'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este lunes que la reciente reubicación de los aviones de combate estadounidenses de la base británica de Fairford no fue una maniobra rutinaria. Según ha explicado a los medios de comunicación, la decisión se tomó para proteger los equipos frente a un posible riesgo de seguridad derivado de un incidente calificado como acto terrorista por las autoridades del país europeo. De este modo, el mandatario norteamericano ha despejado las dudas sobre las medidas preventivas adoptadas en las instalaciones militares.

"No han salido de allí por accidente", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca en sus declaraciones. El jefe del Estado ha detallado que, ante la presencia de elementos hostiles, la prioridad de su Administración es salvaguardar sus activos estratégicos. "Hay algunas amenazas y en lugar de tentar al enemigo, vamos a capturar y golpear al enemigo", ha aseverado de forma contundente. Además, ha restado importancia al impacto financiero de la decisión al argumentar que el traslado resulta económico en comparación con los riesgos de dejar los aparatos expuestos.

"Ya sabemos quién era la amenaza y están en un gran problema", ha advertido el mandatario, reafirmando la postura de Washington en materia de defensa. Al ser cuestionado sobre si el territorio británico sigue siendo un destino seguro para el despliegue de las fuerzas estadounidenses, ha respondido afirmativamente. Asimismo, ha aprovechado para elogiar la política que espera del nuevo jefe del Ejecutivo de Londres, destacando su intención de reactivar las explotaciones petrolíferas en el mar del Norte, lo que, a su juicio, enriquecerá a la nación aliada.

Las palabras del presidente contrastan, sin embargo, con la versión oficial ofrecida apenas unas horas antes por su secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional. En una comparecencia pública, Marco Rubio había descartado categóricamente cualquier vínculo directo entre el repliegue de los bombarderos y los sucesos ocurridos cerca del recinto militar. Esta discrepancia evidencia ciertas diferencias en la comunicación de la crisis dentro de la propia Administración norteamericana.

El suceso que desencadenó las alarmas tuvo lugar a finales del mes de septiembre, cuando las fuerzas de seguridad declararon un incidente mayor en el perímetro de la base compartida con las tropas de Estados Unidos. La situación obligó a evacuar decenas de viviendas cercanas como medida de precaución. Durante el operativo, los agentes interceptaron tres vehículos sospechosos y procedieron a la detención de cinco individuos con edades comprendidas entre los 23 y los 25 años, todos ellos con residencia en la capital británica.

Aunque este grupo inicial fue puesto en libertad bajo fianza poco después, la Policía mantiene abierta la investigación y todos siguen siendo considerados sospechosos. La trama dio un giro adicional días más tarde con el arresto de un sexto hombre. Este individuo, de nacionalidad británico-iraní, fue puesto bajo custodia policial ante los indicios fundados que apuntan a su presunta implicación en la preparación de actos violentos contra los intereses occidentales.