Alarma nocturna en la frontera de la OTAN: cazas F18 españoles son activados en Rumanía por la amenaza de drones rusos

Los cazas F18 del Ejército del Aire y el Espacio desplegados en el flanco oriental de la OTAN han vuelto a entrar en acción durante la madrugada de este martes. Las alarmas han vuelto a sonar por la presencia de trazas de radar no identificadas junto al espacio aéreo de Rumanía, que no eran otra cosa que algunos de los drones que Rusia utiliza a diario para atacar el territorio soberano de Ucrania.

La activación de los aparatos españoles fue ordenada por el Ministerio de Defensa rumano en cuando sus sistemas defensivos detectaron dos objetivos aéreos que operaban en el espacio aéreo ucraniano, cerca de la frontera fluvial del Danubio. Ante la situación, los dos F18 españoles despegaron de la base aérea Mihail Kogălniceanu, junto a Constanza, donde están desplegados dentro del dispositivo de Policía Aérea Reforzada de la Alianza.

La reacción militar estuvo acompañada de medidas de protección para la población. El Centro Nacional de Mando Militar rumano avisó a la Inspección General para Situaciones de Emergencia y activó el sistema RO-Alert en las zonas norte y este del condado de Tulcea. El mensaje fue enviado a las 02:20 horas, mientras los cazas españoles realizaban la misión de reconocimiento y seguimiento, preparados ante una posible aproximación de los aparatos.

La alerta terminó a las 03:14 horas y, según el Ministerio de Defensa rumano, no se detectó ninguna incursión en el espacio aéreo soberano. Los dos objetivos permanecieron en territorio ucraniano, por lo que los F18 españoles no tuvieron que emplear armamento. El episodio mantiene bajo máxima vigilancia el sector del Danubio, uno de los sectores sensibles del flanco oriental por su proximidad a los ataques rusos contra Ucrania.

El incidente se suma a una cadena de activaciones que ha aumentado durante los últimos meses. Los datos del Ministerio de Defensa rumano contabilizan en 2026 un total de 67 situaciones que obligaron a elevar aeronaves para controlar el espacio aéreo, además de 30 accesos no autorizados registrados hasta el 5 de octubre. Desde el comienzo de la guerra, Rumanía acumula 102 activaciones de aeronaves y 49 incursiones no autorizadas.

España mantiene en Rumanía alrededor de 200 militares, siete cazas F18, un radar y tres helicópteros NH90 dentro de su contribución a la defensa aérea aliada. La misión ya ha tenido que responder a episodios mucho más graves. El 16 de agosto, un F18 español derribó un dron después de que penetrara en el espacio aéreo rumano, tras recibir autorización para emplear la fuerza contra la amenaza.