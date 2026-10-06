El Ejército del Aire podría optar por el Airbus A321 como plataforma para sus tres aviones de inteligencia

El Ejército del Aire y del Espacio está camino de recuperar una de las capacidades perdidas en los años de la pasada crisis económica. Exactamente, en este caso, dejó de estar disponible en el año 2014. Se trata de los aviones destinados a labores de inteligencia y guerra electrónica, que ahora se van a recuperar gracias al denominado programa Santiago II, que ha sido puesto en marcha por el Ministerio de Defensa en los últimos años.

La nueva flota de aeronaves especializadas en inteligencia de señales (SIGINT), que va a estar compuesta por tres unidades, emplearía como plataforma el Airbus A321, según una nota publicada en la Revista de Aeronáutica y Astronáutica, publicación oficial del Ejército del Aire. Eso sí, la elección no ha sido confirmada oficialmente de momento ni por el Ministerio de Defensa, ni por Airbus ni por el propio Ejército del Aire y el Espacio.

El programa recuperará la capacidad de inteligencia de señales que proporcionaba el Boeing 707 TM.17-4 'Reina del Espectro', retirado en 2014. El sistema integrará capacidades ELINT y COMINT para recoger emisiones de radares, comunicaciones y otros sistemas electrónicos, proporcionando información al Estado Mayor de la Defensa (EMAD) para el planeamiento estratégico.

La elección del A321 encaja con la arquitectura industrial definida por Defensa. Airbus e Indra trabajan desde finales de 2025 en el estudio conceptual y de definición de la plataforma, con un contrato de 16 millones de euros y un plazo de 18 meses. El objetivo es diseñar una solución soberana, fabricar las aeronaves en España e integrar el hardware y software necesario, manteniendo autoridad nacional sobre el diseño.

Convertir un avión comercial en una plataforma de inteligencia exigirá una transformación profunda. El A321 deberá incorporar antenas externas, equipos de recepción y procesamiento, consolas para operadores, sistemas de comunicaciones y modificaciones en alimentación eléctrica, refrigeración e interfaces de misión.

Su tamaño ofrece espacio y margen de crecimiento superiores a los reactores ejecutivos utilizados habitualmente para SIGINT. Airbus aporta además la experiencia adquirida con la conversión del A330 MRTT en Getafe.

El programa Santiago II prevé una segunda fase para instalar el sistema SIGINT en los tres aviones tras el estudio de definición. La inversión ronda los 436 millones de euros. La elección del A321 también abre, sobre el papel, la posibilidad de desarrollar una futura variante nacional de alerta temprana y control aéreo, aunque esa capacidad no forma parte de un programa oficialmente lanzado. El calendario dependerá de decisiones posteriores.