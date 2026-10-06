El ejército polaco renueva sus uniformes tácticos: apuesta por un futurista camuflaje Lince

Polonia ha presentado en las últimas horas el K-03 Ryś, el nuevo uniforme táctico que sustituirá progresivamente al conocido wz.93 Pantera, en servicio desde hace 33 años. El Ministerio de Defensa ha asegurado que el cambio no se limita al estampado: también incorpora un nuevo corte, materiales y criterios ergonómicos. El objetivo es reducir la silueta detectable del soldado y mejorar su comodidad, resistencia y adaptación al combate moderno.

El protagonista es el nuevo camuflaje Ryś, palabra polaca para lince. El patrón combina cinco colores y manchas de distinto tamaño concebidas para romper visualmente el contorno del militar y dificultar su localización. El diseño ha sido desarrollado pensando en el paisaje polaco y busca mantener su eficacia en distintos entornos. También se ha evaluado su comportamiento frente a sistemas de visión nocturna durante las pruebas.

La renovación llega después de más de tres décadas con la Pantera, un patrón que se había convertido en una imagen característica del Ejército polaco. El nuevo modelo pretende responder a las exigencias de un campo de batalla donde la observación y la detección tienen más peso. Para ello, Varsovia ha optado por revisar simultáneamente el tejido, el diseño de las prendas, la talla y el propio camuflaje.

Nowy kamuflaż dla żołnierzy #WojskoPolskie 🇵🇱 to unikalny układ nieregularnych plam w 5 barwach. Plamy dzięki różnej wielkości imitują kolory i cienie naturalnych nierówności terenu, traw, krzaków i poszycia leśnego typowych dla Polski. Doskonale maskują żołnierza zarówno w lesie, jak i w terenie zabudowanym. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 5, 2026

El proceso de desarrollo ha contado directamente con los militares. Durante más de un año se probaron distintas versiones del uniforme y del patrón. Participaron efectivos de especialidades como carros de combate, logística, tropas territoriales, reconocimiento y aviación. Según el Ministerio de Defensa, casi el cien por cien de los soldados que evaluaron el nuevo conjunto lo valoraron positivamente, un respaldo decisivo antes de su distribución.

El K-03 introduce además una novedad relevante en materia de equipamiento: por primera vez se confeccionarán modelos específicamente adaptados a la anatomía femenina. El Ministerio sostiene que se abandona así la idea de ajustar a cada militar una prenda de forma aproximada. El nuevo sistema pretende mejorar el ajuste, la movilidad y la comodidad durante el servicio, al tiempo que mantiene las exigencias de resistencia propias del uniforme.

También cambian los materiales. El nuevo uniforme ha sido concebido para ser más ligero, resistente y confortable, con una construcción destinada a soportar mejor el desgaste y los desgarros. El diseño se ha desarrollado íntegramente en Polonia, en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria de Uniformes Militar de Lódz. El Ministerio destaca que tanto las pruebas como la futura confección se realizarán dentro del país.

La sustitución comenzará de forma limitada, pero con una primera entrega significativa. El Ministerio de Defensa prevé que 7.500 uniformes lleguen a los militares durante 2026. La implantación será progresiva y alcanzará también a personal no profesional y a las reservas almacenadas. A partir de 2029 está prevista una segunda fase de adquisiciones, con una inversión adicional de 1.200 millones de zlotys hasta 2032 para ampliar la renovación.

La presentación del Ryś se enmarca en la modernización de las Fuerzas Armadas polacas, acelerada en los últimos años ante el deterioro del entorno de seguridad europeo. Varsovia está reforzando efectivos, armamento y equipamiento individual, y el uniforme forma parte de ese proceso. Más allá de la estética, el nuevo patrón busca hacer menos reconocible al combatiente y favorecer que pase inadvertido frente a sensores.