Francia exhibe músculo militar: lanza con éxito un misil estratégico M51.3 desde uno de sus submarinos nucleares

Francia ha realizado con éxito un nuevo lanzamiento de su misil M51.3 desde el submarino nuclear Le Vigilant, una prueba destinada a validar la capacidad operativa del buque para emplear la última versión de uno de los pilares de la disuasión nuclear francesa.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas francés ha informado este martes 6 de octubre del lanzamiento, efectuado en el marco de la operación SMERTRIOS. El misil no portaba carga nuclear, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Francia.

Lanzamiento en el Atlántico

Durante el ensayo, el M51.3 ha sido seguido durante toda su trayectoria por los medios de la Dirección General de Armamento – Ensayos de Misiles (DGA-EM), entre ellos los desplegados a bordo del buque de ensayos y mediciones Monge. "La zona de caída se encuentra en el Atlántico Norte, a varios cientos de kilómetros de cualquier costa", ha precisado el Ministerio.

La prueba había sido anticipada semanas antes. Un decreto publicado en el Diario Oficial francés el pasado 17 de septiembre establecía una zona de exclusión temporal en la región de Pluguffan, frente a Brest, para el periodo comprendido entre el 21 de septiembre y el 28 de octubre, lo que apuntaba a la preparación de un lanzamiento de este tipo.

Según el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el ensayo "valida la capacidad operativa del sistema de armas del SNLE Le Vigilant y demuestra una vez más la excelencia de la alta tecnología que las industrias francesas aplican en el ámbito de la disuasión".

El objetivo principal de la operación SMERTRIOS era precisamente comprobar la capacidad del Le Vigilant para utilizar el M51.3, incorporado oficialmente al servicio operativo el 24 de octubre de 2025.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite… pic.twitter.com/bElCe99hMd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

Mayor alcance

Esta versión mejora las prestaciones de sus predecesoras y cuenta con un alcance superior en varios cientos de kilómetros. El M51.3 también incorpora nuevas capacidades concebidas para dificultar su interceptación por los sistemas de defensa antimisiles de un eventual adversario.

Además, el misil está preparado para transportar la nueva cabeza nuclear oceánica TNO-2. Su funcionamiento está respaldado por el programa Simulation de la Dirección de Aplicaciones Militares del Comisariado de Energía Atómica y Energías Alternativas (DAM/CEA).

Francia trabaja ya en la siguiente evolución de este armamento. ArianeGroup desarrolla actualmente el M51.4, un proyecto sobre el que apenas han trascendido detalles. Los planes conocidos contemplan "adaptaciones y mejoras en términos de alcance, precisión y capacidad de penetración de las defensas necesarias de cara al horizonte de 2035".

El submarino Le Vigilant

El Le Vigilant es la tercera de las cuatro unidades de la clase Le Triomphant que forman parte de la Fuerza Oceánica Estratégica francesa (FOST). El submarino acaba de completar un prolongado periodo de mantenimiento y reparación iniciado en otoño de 2023 y desarrollado bajo la dirección de Naval Group.

El fabricante explica que estas intervenciones permiten efectuar trabajos preventivos y correctivos sobre el conjunto del submarino. "La IPER es una oportunidad para realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el conjunto de los sistemas del SNLE, especialmente aquellos relacionados con la producción de energía y la propulsión, la seguridad en inmersión, los sistemas de conducción y operación, la mejora del confort de la vida a bordo, así como en el casco y estructuras", señala Naval Group.