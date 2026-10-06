La UE aumenta en 130 millones la partida destinada a blindar las fronteras exteriores con drones y sistemas antidrones

La Unión Europea acelera su apuesta por los drones para reforzar la vigilancia de sus fronteras exteriores. La Comisión Europea ha movilizado otros 130 millones de euros para que los Estados miembros puedan adquirir drones de vigilancia y sistemas capaces de detectar, identificar y neutralizar aeronaves no autorizadas. La nueva financiación busca mejorar la protección de las fronteras y responder a amenazas cada vez más sofisticadas.

Esta partida se suma a los 250 millones de euros anunciados por la Comisión en diciembre de 2025 y a los 169 millones movilizados a comienzos de 2026. En conjunto, la financiación europea destinada a estas capacidades supera ya los 500 millones de euros. Bruselas pretende así acelerar la incorporación de nuevas tecnologías y permitir que los países dispongan de medios suficientes para controlar sus fronteras exteriores.

Los drones se han convertido en una herramienta fundamental para la vigilancia fronteriza, pero también en una posible fuente de amenazas. La Comisión Europea quiere reforzar las capacidades de los Estados miembros frente a aeronaves utilizadas de forma no autorizada o con fines hostiles. Los sistemas antidrones permitirán detectar estas incursiones y actuar frente a ellas, dentro de una estrategia europea centrada también en las amenazas híbridas.

Los fondos proceden principalmente del Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados, uno de los mecanismos europeos destinados a reforzar las capacidades nacionales de control fronterizo. La financiación permitirá a los Estados miembros invertir en equipos y tecnologías que mejoren la vigilancia y la protección del espacio aéreo próximo a las fronteras. Bruselas busca además que estas inversiones puedan coordinarse para evitar esfuerzos aislados.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para impulsar el desarrollo y la adquisición conjunta de drones y sistemas antidrones dentro de la Unión Europea. La Comisión quiere reducir las carencias existentes y reforzar la capacidad tecnológica europea en un ámbito considerado cada vez más estratégico. El objetivo es que los Estados miembros puedan compartir capacidades y responder de forma coordinada ante posibles incidentes.

España participa en esta estrategia europea mediante proyectos destinados al desarrollo y adquisición conjunta de tecnologías relacionadas con los drones. La apuesta comunitaria supone un cambio en las prioridades de seguridad de la UE, donde estas aeronaves han dejado de ser únicamente herramientas de vigilancia. Su creciente utilización en escenarios de seguridad y defensa ha convertido la detección y neutralización de drones en una capacidad considerada estratégica.