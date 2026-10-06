Lockheed Martin escoge a Boeing para triplicar la producción de los buscadores del sistema Patriot PAC-3 MSE

Lockheed Martin ha adjudicado a Boeing un contrato de siete años valorado en unos 14.700 millones de dólares para ampliar la fabricación y suministro de los buscadores del misil PAC-3 MSE. El acuerdo permitirá multiplicar por tres la producción de este componente esencial del interceptor, integrado en el sistema de defensa aérea Patriot y empleado para hacer frente a misiles balísticos, misiles de crucero y aeronaves.

Según informa Reuters, Boeing ha comunicado en las últimas horas la adjudicación del contrato. La agencia señala que el acuerdo se enmarca en el esfuerzo de ambas compañías para acelerar la producción del PAC-3 MSE ante el fuerte aumento de la demanda. El buscador es el elemento de guiado que detecta y sigue los objetivos entrantes y contribuye a dirigir el interceptor durante la interceptación.

El PAC-3 MSE utiliza tecnología de impacto directo para destruir su objetivo y constituye uno de los principales interceptores del sistema Patriot. Su capacidad para enfrentarse a diferentes amenazas ha convertido al misil en una pieza clave de las defensas aéreas estadounidenses. El aumento de producción de los buscadores de Boeing permitirá acompañar el ambicioso plan de Lockheed Martin para elevar también el ritmo de fabricación de los interceptores.

Lockheed Martin anunció en enero un acuerdo marco de siete años con el Departamento de Guerra de Estados Unidos para elevar su capacidad de producción anual del PAC-3 hasta los 2.000 interceptores, frente a los 600 anteriores. Estos acuerdos buscan incentivar a los proveedores a acelerar sus inversiones y aumentar el suministro de componentes, una necesidad que se ha vuelto más urgente por la presión sobre las reservas estadounidenses.

La demanda del PAC-3 MSE se ha disparado mientras los conflictos de Irán y Ucrania han tensionado los arsenales de Estados Unidos. En julio, el Ejército estadounidense adjudicó a Lockheed Martin otro contrato de hasta 58.600 millones de dólares destinado a impulsar la producción del misil. El nuevo acuerdo con Boeing refuerza así una cadena industrial considerada estratégica para recuperar capacidad y atender las necesidades de defensa.