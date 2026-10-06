Rheinmetall inicia la producción de radares espaciales para el Ejército alemán

El fabricante de armamento Rheinmetall ha comenzado a producir en serie dispositivos espaciales con tecnología de radar de apertura sintética (SAR). Este proyecto se lleva a cabo a través de una sociedad de riesgo compartido formada junto con el operador finlandés Iceye, con el objetivo principal de abastecer al Ejército alemán.

La compañía informó este martes de que las labores de ensamblaje han arrancado en sus instalaciones de Neuss, situadas en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste de Alemania. Estos aparatos de reconocimiento disponen de una avanzada tecnología que permite obtener imágenes de altísima precisión sobre los movimientos de tropas y las posiciones enemigas, operando con eficacia incluso durante la noche o bajo condiciones meteorológicas adversas.

Según detalló la empresa a través de un comunicado, las Fuerzas Armadas germanas disponen ahora de acceso directo a una constelación de observación vital para la defensa de Europa. Esta capacidad les permitirá asignar misiones de forma totalmente autónoma, reforzando la operatividad de sus unidades sobre el terreno. Los equipos se destinarán, entre otras misiones estratégicas, a proteger a la brigada desplegada en Lituania y a vigilar el flanco oriental de la OTAN, una prioridad absoluta en el actual contexto de seguridad internacional.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa militar SPOCK 1, que constituye la primera fase de un sistema nacional de reconocimiento mediante radares. Su objetivo es garantizar una vigilancia continua y ajena a las inclemencias del tiempo. El consejero delegado de la firma, Armin Papperger, destacó que "menos de un año después de la firma del contrato, el Ejército alemán obtiene acceso directo a una capacidad específica de reconocimiento SAR".

Asimismo, el máximo responsable de la corporación armamentística añadió que el éxito en el inicio de la producción demuestra que están en disposición de suministrar tecnología espacial innovadora y, además, de escalarla a nivel industrial dentro del propio país. La empresa prevé fabricar alrededor de medio centenar de unidades al año, y los planes iniciales apuntan a que el primer dispositivo podría alcanzar la órbita terrestre a principios de 2027 a bordo de un cohete de SpaceX.

El acuerdo plurianual suscrito entre la compañía alemana, su socio nórdico y el Gobierno de Berlín asciende a unos 1.700 millones de euros. Gracias a este pacto, la entidad germana se ha asegurado un acceso exclusivo a una parte de esta red en órbita, lo que garantizará la recepción de datos con la mayor celeridad posible. Con este paso, el contratista europeo consolida su expansión, sumando el ámbito aeroespacial a su tradicional cartera de artillería, vehículos blindados y drones.