El Gobierno destina 104 millones a la compra de misiles Iris-T para los F18 y permite al CNI endeudarse a futuro

El Gobierno ha celebrado en las últimas horas su primer Consejo de Ministros después de que se conociera el adelanto electoral. Y pese a que ese anuncio ha llevado la incertidumbre a la defensa, pues quedan en el aire la aprobación de los Programas Especiales de Modernización (PEM) de este año 2026, se han aprobado algunas partidas destinadas a reforzar a las Fuerzas Armadas y a otros organismos dependientes del Ministerio de Defensa.

La decisión más destacada tomada por el Ejecutivo ha sido autorizar la compra de misiles aire-aire de corto alcance Iris-T para los cazas F-18 Hornet del Ejército del Aire y el Espacio porque "el mantenimiento del stock de este sistema de armas constituye una prioridad estratégica para mantener la capacidad operativa". Para la celebración de este contrato destina una bolsa económica de 104,3 millones de euros.

También se destina dinero a apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa. Exactamente, aportará 50 millones de euros a la OTAN para apoyar al Gobierno de Kiev durante el ejercicio 2026. Esta medida financiera responde directamente a la solicitud planteada por el Consejo Atlántico con el objetivo principal de reforzar la asistencia militar y consolidar las capacidades defensivas del ejército ucraniano frente a los desafíos actuales en la región.

Esta dotación económica se canalizará mediante el sistema de Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania (PURL), marco nacido tras los consensos alcanzados en la Cumbre de La Haya. La iniciativa queda amparada formalmente en el Acuerdo Marco General suscrito entre España y la OTAN en noviembre de 2025, reafirmando el compromiso español con el derecho a la legítima defensa conforme al derecho internacional.

Por último, el Gobierno ha modificado los límites presupuestarios del Ministerio de Defensa para permitir al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) asumir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros del departamento que dirige Margarita Robles, para posibilidad la tramitación de diversos expedientes de gastos corrientes en bienes y servicios, además de en inversiones reales.