El primer caza F16 block 72 de Marruecos, la variante más moderna, completa su primer vuelo

La compañía estadounidense Lockheed Martin ha anunciado oficialmente que el primer caza F-16 Block 72 destinado a la Real Fuerza Aérea de Marruecos ha completado con éxito su vuelo inaugural de prueba. Este hito supone el paso previo y definitivo antes de formalizar las primeras entregas de un ambicioso programa de modernización aérea impulsado por Rabat en el terreno geopolítico regional.

El contrato global contempla la adquisición de un total de 25 aeronaves monoplazas y biplazas de la variante C/D Block 72, la variante más moderna actualmente en el mercado. La operación militar, autorizada formalmente por el Departamento de Estado de Estados Unidos en marzo de 2019, cuenta con un coste estimado en aproximadamente 3.300 millones de euros (3.787 millones de dólares), e incluye un paquete que incluye motores, armamento y apoyo logístico.

أتمّت أول طائرة F-16 Block 72 المغربية رحلتها التجريبية بنجاح. 🇲🇦 ويمثل هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تسليم القوات الجوية الملكية المغربية أحدث طراز من F-16، بما يعزز القدرات الدفاعية للمملكة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. https://t.co/aGr9kvPup6 — Lockheed Martin ME & Africa (@LMMiddleEast) October 6, 2026

Esta moderna versión, conocida comercialmente como F-16V o Viper, destaca por integrar tecnologías de vanguardia entre las que sobresale el radar de barrido electrónico activo AN/APG-83 AESA. Asimismo, incorpora el sistema de protección electrónica integrado Viper Shield y una aviónica profundamente renovada que multiplica exponencialmente las capacidades tácticas, de detección y de supervivencia frente a amenazas terrestres y aéreas.

Con estas nuevas incorporaciones, Marruecos consolidará una arquitectura operativa común, ya que de forma paralela está modernizando sus 23 cazas de la variante anterior Block 52+ que ya operaban en su flota. De este modo, el régimen alauí dispondrá de una flota consolidada de cerca de 48 aparatos dotados de un nivel tecnológico muy elevado en el continente africano.