Lituania estaría dispuesta a pagar todos los gastos que genere una base militar permanente de EEUU en el país

Lituania está dispuesta a asumir el coste de establecer una base militar estadounidense permanente en su territorio si Washington acepta la propuesta, según ha declarado este martes el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevicius.

La iniciativa busca transformar la actual presencia militar estadounidense en el país, basada en rotaciones periódicas, en un despliegue permanente. Lituania es miembro de la Unión Europea y de la OTAN y comparte frontera con Rusia y Bielorrusia, estrecho aliado de Moscú.

Según informó Defense News, Estados Unidos mantiene en Lituania desde 2019 un batallón blindado de casi 1.000 soldados mediante un sistema de rotaciones escalonadas, por el que las tropas llegan y abandonan el país cada pocos meses.

Una presencia permanente

Sinkevicius explicó que planteó convertir este despliegue en una presencia militar permanente durante una reunión celebrada el pasado mes en Vilna con John Coale, enviado del presidente estadounidense Donald Trump.

El primer ministro lituano se ha mostrado satisfecho después de que Trump asegurase el lunes que estudiaría la petición. "Son amigos míos, son gente estupenda, así que sin duda lo estudiaremos", afirmó el presidente estadounidense.

"Me alegra que esta idea se esté tomando en serio. Esta es una garantía de disuasión y seguridad de vital importancia", escribió Sinkevicius en Facebook.

El primer ministro añadió que Lituania está preparada para asumir el coste de un eventual despliegue permanente de tropas estadounidenses. "Nuestros socios solo tienen que tomar la decisión política de estacionar tropas de forma permanente, y Lituania está dispuesta a cubrir los costes que esto conlleve", señaló.