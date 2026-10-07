Santa Bárbara entrega a Letonia el primer blindado Hunter fabricado y comprobado entre Asturias y Sevilla

GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha entregado a las fuerzas armadas de Letonia el primer vehículo de combate de infantería Hunter, apenas un año y medio después de la firma del contrato. El acto supone el primer hito visible de un programa que contempla 84 vehículos antes de 2029 y consolida una de las principales operaciones recientes de exportación de defensa terrestre de la industria española.

El contrato, conocido como Baltic Hunter, alcanza un valor aproximado de 770 millones de euros y contempla una participación industrial local del 30 por ciento. El programa tiene su origen en la plataforma ASCOD desarrollada y evolucionada por Santa Bárbara Sistemas, que ha sido adaptada a los requisitos específicos de Letonia. El segundo lote, compuesto por 42 vehículos, elevó el alcance económico hasta convertirlo en una operación estratégica para España.

La rapidez de ejecución es uno de los elementos destacados por la compañía. Santa Bárbara Sistemas ha diseñado, desarrollado, fabricado, integrado y probado en España la primera plataforma adaptada a Letonia en apenas 14 meses. Después, el vehículo fue trasladado al país báltico, donde completó las tareas de integración, validación, formación de personal, pruebas sobre el terreno y aceptación formal.

Las fuerzas armadas letonas han recibido oficialmente el vehículo como una plataforma concebida para evolucionar ante nuevas amenazas. Su arquitectura abierta y modular permite incorporar capacidades adicionales durante el ciclo de vida del vehículo, entre ellas, sistemas Counter en septiembre.

El ministro de Defensa de Letonia, Raivis Melnis, ha destacado que la llegada de estos vehículos reforzará de forma sustancial la movilidad, protección y potencia de fuego de las unidades mecanizadas del país. También ha subrayado su valor para la cooperación con los aliados de la OTAN. Letonia ocupa una posición especialmente sensible en el flanco oriental de la OTAN, tanto por su antigua pertenencia a la Unión Soviética como por su cercanía geográfica a Rusia.

La fabricación se ha concentrado mayoritariamente en España y cuenta con la participación de las instalaciones de GDELS-Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Asturias) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla). A ellas se suma una red de empresas y proveedores nacionales integrada en el programa. La compañía sostiene que esta estructura permite trasladar tecnología, ingeniería, conocimiento y capacidad productiva españolas a los mercados internacionales, generando nuevas oportunidades.

La operación supone además un nuevo escaparate internacional para la familia ASCOD, cuya evolución ha dado lugar a programas como el británico Ajax y continúa despertando interés europeo. Para Santa Bárbara, el primer Hunter entregado demuestra que España puede responder con rapidez a necesidades militares urgentes y competir en grandes contratos internacionales.