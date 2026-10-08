Corea del Sur lanza su primer misil hipersónico días después del lanzamiento norcoreano

Corea del Sur lanzó este jueves su primer misil hipersónico, días después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisara una prueba de misiles de medio alcance, en plena escalada de la tensión intercoreana.

El lanzamiento de un vehículo de planeo hipersónico (HGV, por sus siglas en inglés), que se encuentra en fase de investigación y desarrollo, se realizó con "éxito", bajo la supervisión del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, según informó la portavoz presidencial, Kang Yu-jung, a través de un comunicado.

En declaraciones realizadas tras la prueba y recogidas por Kang, Lee instó a acelerar el despliegue del HGV, con el fin de que "se convierta en un sólido activo estratégico que salvaguarde la seguridad futura de la nación".

El proyectil se separó tras ascender a la altitud prevista y realizó su vuelo planificado sin contratiempos. Alcanzó "con precisión" el objetivo designado, indicó la portavoz del jefe de Estado del país asiático.

"El éxito de esta prueba de lanzamiento es de gran importancia, ya que indica que se han completado los preparativos para la adquisición a gran escala de un nuevo elemento de disuasión capaz de atacar objetivos clave dentro del entorno operativo de la península coreana", sostuvo Kang.

Durante el fin de semana, Corea del Norte lanzó lo que definió como un "misil estratégico de rango intermedio", que voló unos mil kilómetros hasta alcanzar su objetivo en el mar de Japón (llamado mar del Este en la península coreana).

Los hechos llegan en plena escalada de la tensión intercoreana, a raíz de la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre las dos Coreas, que provocaron las heridas graves de dos soldados surcoreanos, además de un soldado herido leve.

Seúl ha acusado a Pionyang de plantar los explosivos y ha exigido una disculpa del hermético régimen, mientras que las autoridades norcoreanas han negado estar involucradas y han acusado a Corea del Sur de mentir para justificar "provocaciones" en la frontera.