El Pentágono cree que EEUU debe prepararse para combates en las proximidades de la Luna

El máximo responsable militar de Estados Unidos, el general Dan Caine, ha advertido de que las Fuerzas Armadas estadounidenses deben estar preparadas para combatir en todos los dominios, incluido el espacio cislunar, la región comprendida entre la Tierra y el entorno de la Luna.

"Nuestra tarea, amigos míos, es adaptarnos ahora mismo, para que la Fuerza Conjunta esté preparada para luchar, resistir y vencer en entornos globales conflictivos, desde el lecho marino hasta el espacio cislunar", afirmó Caine durante su intervención en la Conferencia Aérea, Espacial y Cibernética.

Según informó Defense News, Caine volvió a referirse posteriormente al espacio cislunar como parte del campo de batalla moderno, aunque no precisó si su afirmación incluía también la superficie lunar. La legislación estadounidense ofrece una definición amplia de este espacio, mientras que distintas interpretaciones jurídicas difieren sobre si incluye la propia Luna.

El reto de China

Las declaraciones del máximo jefe militar estadounidense se producen después de que altos mandos de la Fuerza Espacial hayan confirmado recientemente la existencia de armas de control espacial estadounidenses en órbita. Estos sistemas han abierto un debate sobre las capacidades militares de Washington en el espacio y sobre las normas que deberían regular su utilización.

Los mandos estadounidenses también han señalado su intención de reforzar la vigilancia de la actividad de otros países en el espacio cislunar. El profesor de Derecho Espacial de la Universidad de Mississippi Aaron Brynildson considera que esta necesidad está relacionada con el creciente interés de China por esta zona.

"Existe el temor de que la reciente actividad china en la Luna y en el espacio cislunar pueda superar a la de Estados Unidos", afirmó Brynildson. Según explicó, China dispone de un satélite de retransmisión en el espacio cislunar y está desarrollando misiones robóticas en la cara oculta de la Luna.

El teniente general de la Fuerza Espacial Gregory Gagnon explicó que los escuadrones 18º y 19º de Defensa Espacial comparten actualmente la misión cislunar. "Nuestros adversarios, nuestros potenciales adversarios, como la República Popular China, están llevando a cabo actividades activamente en las regiones cislunares del espacio", señaló.

El límite del tratado espacial

El desarrollo de estas capacidades se enfrenta además a un marco jurídico internacional. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, firmado por Estados Unidos, establece que la Luna debe utilizarse exclusivamente con fines pacíficos y prohíbe establecer bases, instalaciones o fortificaciones militares, así como probar armas o realizar maniobras militares sobre cuerpos celestes. El tratado sí permite que personal militar participe en investigaciones científicas o en otras actividades con fines pacíficos.

Preguntado por las limitaciones que este tratado puede imponer a las operaciones cislunares, Gagnon afirmó que no restringe las operaciones orbitales. "La Fuerza Espacial de Estados Unidos seguirá llevando a cabo operaciones espaciales seguras y responsables en todas las regiones del espacio y en todas las órbitas", declaró.

El debate se ha intensificado tras la revelación de que Estados Unidos dispone de armas de control espacial en órbita. Expertos han apuntado que podría tratarse de capacidades no cinéticas, como inhibidores o sistemas de guerra electrónica, aunque sigue sin estar claro qué límites legales se aplicarían al empleo de armas espaciales.

Brynildson ha advertido de que la legislación actual no ofrece respuestas claras sobre el uso de estas capacidades. También ha señalado que, como mínimo, deberían aplicarse los principios generales del derecho de los conflictos armados, incluidos los relativos a evitar daños a civiles.

El Congreso estadounidense también estudia reforzar el asesoramiento jurídico especializado en operaciones espaciales. Una disposición incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2027 encarga al Departamento de Defensa evaluar sus necesidades jurídicas en este ámbito y estudiar la posibilidad de crear una estructura legal especializada. "En definitiva, creo que el primer conflicto espacial podría ser el momento en que se escriban la mayoría de estas reglas", concluyó Brynildson.