Las mujeres han conseguido un nuevo hito en el Ejército de Tierra. Esmeralda Ruiz Alonso se ha convertido en la primera mujer que alcanza el empleo de suboficial mayor, el máximo nivel de la escala de suboficiales, después de tres décadas de servicio en las Fuerzas Armadas, en la que ha destacado sobre todo por sus destinos en unidades de operaciones especiales, además de por su papel en el deporte militar de alta competición.

Ruiz Alonso ha desarrollado buena parte de su carrera en unidades de especial exigencia. Ha estado destinada en el Grupo de Operaciones Especiales IV, el Grupo de Operaciones Especiales III, el Regimiento de Infantería Isabel la Católica nº 29, la Brigada Rey Alfonso XIII II de La Legión, la Brigada Paracaidista, la Guardia Real y el Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales, entre otros destinos de su trayectoria profesional.

Su relación con las operaciones especiales marcó uno de los momentos más relevantes de su carrera. En 2001 se convirtió en la primera mujer cuadro de mando del Ejército de Tierra en completar el Curso de Operaciones Especiales y, posteriormente, ejercer el mando en una unidad de estas características. Dos décadas después, en 2021, recibió el VIII Premio Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas, por su carácter pionero.

La nueva suboficial mayor también acumula experiencia en cuatro despliegues internacionales. Participó en 2007 en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), en Afganistán. En 2013 y 2020 estuvo desplegada en la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Mali (EUTM Mali), mientras que en 2016 formó parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), bajo mandato de Naciones Unidas.

Su hoja de servicios incluye numerosas recompensas militares. Entre ellas figuran la Placa, la Encomienda y la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, además de dos Cruces del Mérito Militar con distintivo blanco. También ha recibido condecoraciones vinculadas a sus misiones internacionales, como la Medalla de las Naciones Unidas y la Medalla al Servicio de la Política Europea de Seguridad y Defensa.

El deporte militar ha sido otro de los grandes ejes de su trayectoria. Especializada en carreras de orientación, acumula desde 1999 numerosos podios del Ejército de Tierra y de competiciones interejércitos. Ha representado a España en pruebas militares internacionales celebradas en Portugal, Noruega, Bélgica, Finlandia, Brasil, Austria, Corea del Sur y China, compaginando esta actividad con sus responsabilidades profesionales durante buena parte de su carrera.

En el campeonato celebrado en Corea del Sur en 2015 terminó decimoséptima y fue la deportista española mejor clasificada entre todas las disciplinas. Cuatro años después, en China, alcanzó el decimotercer puesto, registrado como la mejor posición lograda por un militar español en carreras de orientación militar. Su palmarés deportivo también incluye la pertenencia al Equipo Nacional de Pentatlón en 2001 y 2002, antes de consolidar también su trayectoria internacional.

Su actividad competitiva no terminó con el paso de los años. En 2026 volvió a subir al podio interejércitos, con una segunda posición en distancia larga y una tercera en distancia media de orientación. Además, formó parte del Equipo Nacional de Carreras de Orientación entre 2005 y 2007. El CISM reconoció sus méritos con la Estrella Dorada y posteriormente con la Doble Estrella Dorada al Mérito Deportivo.