Alemania aprueba la compra de ocho fragatas MEKO A-200 para guerra antisubmarina

La Comisión Presupuestaria del Bundestag alemán ha dado luz verde definitiva a la adquisición de las últimas cuatro unidades del lote de ocho fragatas de la clase MEKO, encargadas a la compañía naval ThyssenKrupp Marine Systems. El Ministerio de Defensa alemán ha confirmado este trámite parlamentario y financiero, que consolida la actualización de las capacidades navales germanas en un momento en que la seguridad de las rutas marítimas europeas exige un compromiso sin fisuras.

El primero de estos navíos, correspondiente al modelo MEKO A-200 DEU, entrará en servicio a partir del año 2029 y estará dotado de tecnología puntera para la guerra antisubmarina. Con este despliegue, la Marina alemana busca apuntalar su presencia en áreas estratégicas vitales como el mar Báltico, el mar del Norte y el Atlántico, escenarios sometidos a una vigilancia prioritaria ante las crecientes tensiones en el flanco este y las maniobras de la flota rusa.

Desde el departamento que dirige Boris Pistorius han remarcado que la nación asume una mayor responsabilidad en el plano militar convencional para cumplir con los compromisos adquiridos ante sus socios internacionales. Las fragatas MEKO cuentan con un dilatado historial de solvencia técnica y operatividad en diversas armadas extranjeras, lo que ha facilitado la elección de un diseño maduro y contrastado frente a experimentos industriales de desarrollo incierto.

La decisión de la Cámara Baja llega tras la rescisión acordada el pasado mes de junio del programa que contemplaba la fabricación de seis unidades F126 por parte de los astilleros Damen Werft. Aquel encargo acumulaba graves demoras en los plazos y amenazaba con disparar el desembolso por encima de los 18.000 millones de euros. Ante el incumplimiento de los límites presupuestarios y de los plazos de entrega estipulados, Berlín optó por suspender el contrato y apostar por una solución más rigurosa y eficiente.

Cada una de las fragatas MEKO conllevará un coste estimado de 1.000 millones de euros, lo que permite a las Fuerzas Armadas renovar su flota de superficie a un precio sensiblemente inferior al del proyecto cancelado. Esta reordenación del gasto optimiza los recursos de los contribuyentes y robustece la posición germana en la estructura militar de la Alianza Atlántica, garantizando una disuasión marítima eficaz y creíble.