Marruecos da el primer paso para fabricar en el país drones kamikaze con 2.000 km de alcance

Marruecos ha dado un nuevo paso en sus planes para desarrollar una industria de defensa propia con la firma de una carta de intenciones para adquirir, desarrollar y fabricar los drones de ataque IRIFI, diseñados por la empresa francesa Harmattan AI. El acuerdo se rubricó en la inauguración del Marrakech Air Show y contempla sistemas autónomos capaces de alcanzar objetivos situados a una distancia máxima anunciada de 2.000 kilómetros.

El IRIFI está concebido para ejecutar ataques en profundidad contra objetivos alejados de la línea del frente. Según las especificaciones difundidas por Harmattan AI, el aparato podrá recorrer hasta 2.000 kilómetros y operar con un elevado grado de autonomía. Su carga útil no se ha hecho pública. El sistema incorpora, además, un lanzador móvil instalado en un contenedor, una configuración diseñada para facilitar su despliegue y permitir operaciones con un número elevado de unidades.

Uno de los elementos que la empresa destaca es su navegación sin dependencia de los sistemas mundiales de posicionamiento por satélite, como el GPS. El fabricante asegura que el dron combina navegación autónoma y guiado óptico en la fase final para alcanzar una precisión métrica. También sostiene que puede volar a baja altitud y completar la misión sin control humano durante su ejecución. Estas prestaciones son afirmaciones del fabricante y no deben confundirse con resultados verificados de forma independiente.

El diseño se encuadra en la expansión de los drones de ataque de largo alcance, cuyo empleo en conflictos recientes ha demostrado su capacidad para amenazar instalaciones militares, centros logísticos e infraestructuras situadas lejos del frente. Harmattan AI presenta el IRIFI como una alternativa que pretende combinar costes contenidos, producción a gran escala y precisión. La compañía lo compara con los drones Shahed iraníes, aunque sostiene que su propuesta mejora las capacidades de navegación y guiado.

La fabricación en Marruecos constituye uno de los aspectos más relevantes del acuerdo. La empresa prevé desarrollar y producir localmente tecnologías esenciales, incorporar ingenieros marroquíes y reforzar la formación especializada. La instalación industrial estaría situada cerca de Casablanca, según declaraciones de la filial recogidas por medios marroquíes. El plan también enlaza con el objetivo de crear una base industrial de defensa nacional.

Por ahora, sin embargo, el anuncio no equivale a un contrato definitivo de producción en serie. La carta de intenciones no concreta el número de drones que se adquirirán o fabricarán, el importe de la operación ni el calendario de entregas. Tampoco se han detallado públicamente todos los aspectos del desarrollo técnico del sistema. La materialización del proyecto dependerá de los siguientes pasos industriales y contractuales.