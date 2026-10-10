Un satélite polaco fotografía el nuevo portaaviones chino en construcción y revela indicios de propulsión nuclear

China avanza en la construcción de su cuarto portaaviones, un buque que podría convertirse en el primero de su Armada propulsado por energía nuclear. Las imágenes obtenidas por el satélite polaco Mikroglob-1 han permitido observar detalles de la estructura del navío en el astillero de Dalian. Entre ellos destacan dos compartimentos que, según varios análisis publicados, podrían estar destinados a alojar reactores nucleares.

Las fotografías fueron difundidas por Creotech Instruments, la empresa polaca responsable del satélite, y muestran instalaciones del astillero chino, situado en la provincia nororiental de Liaoning. Según el medio especializado Janes, imágenes anteriores ya habían permitido identificar dos compartimentos de unos 15 por 15 metros, cuya configuración resulta compatible con espacios protegidos para reactores.

El buque, conocido entre los analistas como Tipo 004, podría alcanzar entre 336 y 339 metros de eslora, según las mediciones de imágenes satelitales publicadas por el mismo medio estadounidense. De confirmarse esas dimensiones, tendría una longitud comparable a la del estadounidense USS Gerald R. Ford, de aproximadamente 333 metros. Las estimaciones apuntan también a un desplazamiento cercano a las 100.000 toneladas a plena carga.

La posible propulsión nuclear supondría un salto tecnológico para la Armada china. Los reactores permitirían prolongar las operaciones sin necesidad de reabastecer combustible convencional para la propulsión. Esta capacidad facilitaría despliegues más prolongados lejos de las costas chinas. Sin embargo, la autonomía efectiva dependería también de factores como el mantenimiento, la disponibilidad de aeronaves y el apoyo de otros buques.

China cuenta actualmente con tres portaaviones: el Liaoning, el Shandong y el Fujian. Los dos primeros emplean sistemas de propulsión convencionales, al igual que el Fujian, que incorpora catapultas electromagnéticas para lanzar aeronaves. Un cuarto buque de propulsión nuclear ampliaría las opciones de Pekín para mantener grupos aeronavales durante periodos prolongados en aguas alejadas de su territorio.

Las imágenes polacas forman parte de las primeras capturas difundidas públicamente por el programa Mikroglob. El satélite fue lanzado el 7 de julio de 2026 y fotografió la zona de Dalian durante su fase de pruebas. La publicación de las imágenes demuestra la utilidad de los sistemas espaciales nacionales para observar instalaciones militares extranjeras, según explicó el medio especializado polaco Polska Zbrojna.

Pese a lo llamativo de las fotografías, todavía no hay nada claro. La forma y el tamaño de los compartimentos no demuestran por sí solos que contengan reactores nucleares. El último análisis del think thank estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) considera probable esa posibilidad, pero advierte de que todavía existen incógnitas sobre el diseño y las capacidades definitivas del buque.