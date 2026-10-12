Así es el ritmo del desfile de la Fiesta Nacional: de los 15km/h de los blindados a los 4,3 km/h de los Regulares

El desfile militar de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre recorre este lunes 1.540 metros por las calles del centro de Madrid. La misma distancia que el año pasado. Se inicia en las cercanías de la Glorieta de Carlos V, discurriendo por el Paseo del Prado, la plaza Cánovas del Castillo y el Paseo de Recoletos, hasta concluir en la plaza de Colón. Militares, vehículos, animales y unidades singulares avanzan con cadencias diferentes, fijadas por sus características y sus tradiciones.

Las unidades motorizadas (unidades remolcadas, blindados que van por el asfalto y motocicletas) son las más rápidas y mantienen una velocidad constante de 15 km/h, equivalentes a unos 250 metros por minuto. A ese ritmo los vehículos necesitan alrededor de seis minutos para cubrir todo el recorrido. Esta cadencia de paso permite mantener las formaciones compactas y acompasada, garantizando que la coordinación de esta parte de la parada militar.

La segunda parte del desfile terrestre se inicia con las unidades a pie. Aquí entran todas las unidades militares y civiles que participan salvo las dos que llevan una cadencia específica. Su paso ordinario está establecido en 124 pasos por minuto, lo que equivale a una cadencia de paso de 99 metro por segundo. Esa velocidad se sitúa en 5,94 km/h y obliga a emplear algo más de quince minutos para completar el trazado entero.

La Legión rompe ese ritmo habitual con su característico paso rápido de 160 pasos por minuto. Al traducirlo a distancia supone unos 128 metros por minuto y una velocidad de 7,68 km/h. Sus unidades necesitan aproximadamente doce minutos para recorrer los 1.540 metros, tres menos que el gran grueso de las unidades a pie. El paso rápido es una de las señas más reconocibles de la unidad, que este año va acompañado por Babieca, un chivo de dos años que se estrena en el desfile.

El Tabor de Regulares mantiene la cadencia más lenta entre las unidades a pie: 90 pasos por minuto, equivalentes a 72 metros por minuto. Con una velocidad de 4,32 kilómetros por hora, necesita unos veintiún minutos para completar el recorrido. La diferencia es significativa: tarda nueve minutos más que La Legión y casi seis más que las formaciones que marchan al paso ordinario.

Por último, el desfile se completa con las agrupaciones a caballo, que avanzan a 180 metros por minuto, unos 10,8 km/h. Con esa velocidad necesitan algo más de ocho minutos y medio para recorrer los 1.540 metros. Así, entre los vehículos más rápidos y los Regulares más lentos hay una diferencia de casi quince minutos. El resultado es una secuencia calculada para mantener el orden y la continuidad del desfile.