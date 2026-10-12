Babieca, la cabra de La Legión con nombre del caballo del Cid Campeador que debuta en el desfile de la Fiesta Nacional

El Tercio de la Legión vuelve a ser este lunes uno de los grandes protagonistas del tradicional desfile militar que se celebra con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre. Y lo será no sólo por su cadencia específica en el desfile -160 pasos por minuto frente a los 128 pasos por minuto del resto de unidades militares- sino también porque la aparición en escena de su mascota es uno de los momentos más celebrados por el público asistente.

El gran protagonista este año va a ser Babieca, que pertenece a la VIII Bandera Colón del Tercio Don Juan de Austria 3º de La Legión. Se trata de una cabra de dos años que va a debutar a lo grande en el acto central de la Fiesta Nacional, incorporándose además a una tradición centenaria en la que las mascotas acompañan a las unidades y terminan convirtiéndose en un símbolo reconocible para militares y ciudadanos.

El nombre remite directamente al célebre caballo de Rodrigo Díaz de Vivar. El Cantar de mio Cid cuenta que "ensiéllanle a Bavieca, cuberturas le echavan" y que, tras montarlo el Cid Campeador, "fizo una corrida" que hizo que todos se maravillaran. El poema añade que desde aquel día Babieca alcanzó fama "en cuan grande fue España", una referencia especialmente apropiada para la nueva mascota legionaria.

La elección del nombre conecta así una tradición literaria medieval con otra de carácter militar. En el Cantar, Babieca aparece como un caballo veloz y extraordinario, capaz de acompañar al Cid en sus acciones. El poema también lo presenta como «el caballo que bien anda» y relata cómo persigue al rey Búcar. El nuevo Babieca, sin embargo, no es un caballo, sino un chivo destinado a representar a la VIII Bandera Colón.

Precisamente, esta bandera de La Legión afronta además el desfile en un año señalado, porque en 2026 conmemora el centenario de su creación y bautismo de fuego. La unidad comenzó a organizarse el 1 de enero de 1926 en Dar Riffien, cerca de Ceuta, y combatió por primera vez el 4 de marzo de ese mismo año, en las acciones de Loma Redonda y Hafa el Duira.