Del mono de Ceuta al oso Magán: todos los animales que han sido mascotas de La Legión

La aparición en escena de la mascota de La Legión constituye uno de los momentos más aclamados y esperados por el público que asiste al tradicional desfile militar de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre. Sin embargo, aunque el imaginario colectivo asume de forma generalizada que este carismático símbolo es siempre una cabra, la realidad es que esto no es así.

Hablar de la "mascota de La Legión" como si hubiera sido siempre una sola especie supone dejar fuera una parte importante de la historia de este cuerpo militar, porque La Legión ha tenido muchas mascotas a lo largo de sus más de 100 años de historia como unidad militar española

El ganado que acompañaba a las tropas

El origen de las mascotas militares se encuentra, según explica el Ejército de Tierra, en una costumbre mucho más práctica que simbólica. Las tropas se hacían acompañar de ganado para garantizar el suministro de alimentos de primera necesidad, fundamentalmente leche y carne.

Aquellos animales formaban parte de la vida cotidiana de los soldados. Pero con el tiempo podía ocurrir algo más: los hombres encargados de cuidarlos acababan tomándoles cariño.

Esta tradición también estuvo vinculada a las unidades expedicionarias y coloniales, que acostumbraban a escoger como mascotas animales autóctonos de las zonas donde se encontraban desplegadas. En el caso de La Legión, fundada por José Millán-Astray en 1920, esta circunstancia explica en buena medida la variedad de animales que llegaron a acompañar a sus unidades.

Los primeros legionarios convivieron con una fauna muy distinta a la que hoy se asocia inmediatamente con La Legión. En los territorios del norte de África donde estuvieron desplegados encontraron animales que podían ser domesticados y que terminaron incorporándose a la vida de las unidades: monos de la zona de Ceuta, monos de Gibraltar, borregos, cabras, carneros, jabalíes, loros, gacelas del Sáhara, gallinas e incluso un oso.

Borregos, carneros y cabras

Aunque hoy la imagen más extendida sea la de la cabra, los carneros y los borregos han tenido un papel fundamental en esta tradición. La primera referencia al borrego que recoge la documentación legionaria se sitúa el 11 de julio de 1922, en el campamento de Rokba Gozal, compartido con los Regulares. Después de una jornada de operaciones, los legionarios encontraron el campamento rodeado de ovejas. El ganado había llegado hasta las proximidades de la posición y algunos de los animales terminaron repartidos entre los soldados.

Es posible que alguno de aquellos animales pasara de cumplir una función relacionada con el abastecimiento a convertirse en mascota. De hecho, el borrego terminaría siendo una de las imágenes habituales de La Legión.

La elección de estos animales tampoco resulta casual. Cabra y carnero son animales asociados a la acometividad, la movilidad, la resistencia, la austeridad y la dureza: características que encajaban con los valores que La Legión quería proyectar. Son animales que ofrecen mucho y necesitan relativamente poco. Precisamente por eso acabaron siendo compañeros adecuados para unos soldados acostumbrados a marchas, campañas y condiciones difíciles.

Las mascotas más exóticas

En los primeros años fueron frecuentes los monos, especialmente por su presencia en Ceuta y Gibraltar. También hubo gacelas del Sáhara, loros y otros animales que acabaron formando parte de la vida de las unidades.

En la V Bandera, por ejemplo, hubo un gigantesco carnero de lana ensortijada acompañado de un mono. Esta misma Bandera conservaba, como recuerdo de su etapa como IX Bandera y de su campaña sahariana de 1975, un loro verde, de mal carácter y conocido por reconocer a los oficiales que acudían de visita.

La relación con los monos dejó además otras historias curiosas. Una de las más conocidas es la de Lola, una mona que se hizo famosa por sus apariciones en numerosos Sábados Legionarios. En los años setenta, otro ejemplar participó junto al borrego en los desfiles de carrozas y cabalgatas de Feria.

Yo aplaudo a la cabra, carnero, jabalí, loro, mono y oso de la Legión antes que a Sanchez y sus correligionarios. pic.twitter.com/Uasie609LV — Pedro Gorjón 🇪🇸 (@PedroGorjon) October 12, 2022

Los jabalíes también tuvieron su lugar entre las mascotas. En una de las Banderas llegó a haber un jabalí adulto que tenía un carácter pacífico y bonachón. El motivo estaba en que se trataba de un cruce entre jabalí y cerdo.

Pocas mascotas pueden ser tan relevnates como un oso. La Legión llegó a tener uno conocido como Magán, que formó parte de una de sus Banderas en Ceuta durante los años cincuenta. La documentación del Ejército de Tierra recoge precisamente al oso Magán entre las mascotas más singulares de la historia legionaria.

Su nombre quedó además ligado a la historia militar de La Legión y a uno de sus combates más sangrientos, librado entre el 10 y el 12 de octubre de 1921.

Como cualquier miembro de una unidad, muchas mascotas terminaron teniendo nombre propio. Entre los nombres que han quedado vinculados a la historia de las Banderas aparecen Paco, Braulio, Magán, Nerón, Pepito, Kike y Ratky.

No eran simplemente un mono, un carnero o un jabalí. Eran animales concretos, con nombre, carácter y una historia propia dentro de La Legión.